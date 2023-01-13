Putin Savunma ve Ticaret Bakanını azarladı: 'Bir ayın var'

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:38

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:40

Rusya lideri Putin, Rus hükümetinin 2023'ün ilk yönetim toplantısında başbakan yardımcılarından Denis Manturov'u herkesin önünde azarladı.

RIA Novosti'nin haberine göre Putin, aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'a ülke için yeni uçaklar tedarik etmek yerine neden "oyalandığını" sordu.

Putin, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'a, "işinin çok uzun sürdüğünü" belirtti ve şu ana kadar hazır olması gerektiğini söylediği sözleşmelerin, hala hazır olmaması konusunda öfkelendi.

Putin, Manturov'a devlet havayolu şirketi Aeroflot ile yapılmasını istediği 175 milyar ruble (2.56 milyar dolar) değerindeki sözleşmelerin neden hazır olmadığını sordu.

Rusya lideri, "Ee? Bu iş ne zaman hallolacak? Sözleşme de yok. Denis Valentinovich, ortada sözleşme yok" dedi. Başbakan yardımcısı, Putin'in bu sözlerine karşılık olarak masasındaki kağıtlara bakmakla yetindi.

Yaklaşık bir dakika boyunca öfkeyle kurmaylarını azarlayan Putin, "Neden dalga geçiyorsunuz? Sözleşmeler ne zaman elimizde olacak?" sorularını sordu.

Putin, son olarak Manturov'a, sözleşmeleri teslim etmesi için bir ayı olduğunu söyledi.