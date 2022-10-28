Putin tehdit etmişti, geri adım attılar: Ölümcül silah sağlamadık

28 Ekim 2022 Cuma, 12:08

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoon Suk-yeol, Güney Kore'nin Ukrayna'ya ölümcül silahlar tedarik etmediğini söyledi.

Yoon, "Ukrayna'ya barışçıl, insani yardım için uluslararası toplumla dayanışma içindeyiz ve herhangi bir öldürücü silah sağlamadık, ancak bu her bakımdan bizim egemenliğimizle ilgili" dedi.

Yoon, Rusya ile ilişkilere değinerek, "Rusya dahil dünyadaki her ülkeyle barışçıl, iyi ilişkiler sürdürmek için çaba harcıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Güney Kore'yi Ukrayna'ya silah sağlamaması konusunda uyararak, bunun gerçekleşmesi durumunda Seul ile Moskova arasındaki ilişkilerin yok olacağını söyledi.