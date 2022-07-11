Putin ve Lukaşenko görüştü: Litvanya’ya karşı atılacak ortak adımlar müzakere edildi
Putin ve Lukaşenko, Litvanya’ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Litvanya’nın Kaliningrad bölgesine yönelik transit kısıtlamasına karşılık atılacak ortak adımları görüştüğü bildirildi.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Litvanya'nın, Rusya’nın Kaliningrad bölgesine malların transit geçişine getirdiği yasa dışı kısıtlamasıyla ilgili duruma vurgu yapılarak, bu kapsamda atılabilecek bazı ortak adımlar ele alındı.
İkili ticaret ve ekonomik iş birliğine ilişkin güncel konuların ele alındığı görüşmede, Rusya-Belarus ortaklık ve ittifak ilişkilerini sürekli güçlendirme yönündeki karşılıklı eğilim yeniden teyit edildi.
Geçen ay Litvanya, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad’a transit geçişini yasaklamıştı. Moskova yönetimi, Litvanya'nın getirdiği yasağa mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğini söylemişti.
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