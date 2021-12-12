Putin: Yolcu taşıyarak para kazanmak zorunda kaldım

12 Aralık 2021 Pazar, 12:10

Rossiya 24 televizyonunda yayınlanacak ‘Modern Tarih’ isimli filmin tanıtım bölümüne göre, sunucu o yıllardaki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle nitelikli birçok kişinin geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Bazen yolcu taşıyarak ek gelir elde etmek zorunda kaldım. Bunlardan bahsetmek hoş değil, ancak ne yazık ki durum böyleydi" dedi.

Putin, 2018’de Andrey Kondraşov’un belgesel filminde St. Petersburg’da Anatoliy Sobçak’ın belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin neticesinde belediyedeki işinden ayrıldıktan sonra taksi şoförü olarak çalışmayı düşündüğünü söylemişti.