Son dakika | ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden ve Putin görüşmesini değerlendirdi
Son dakika | ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda, ABD'nin Ukrayna'ya ve bölgedeki NATO müttefiklerine askeri desteğini artıracağını söylediğini açıkladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında bugün Biden ve Putin'in video konferans yoluyla Ukrayna konusunda yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Görüşmede Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda getireceği ekonomik yaptırımları konusunda uyardığını aktaran Sullivan, "Biden Putin'e, (Ukrayna'yı işgal etmeleri) bu durumda şu anda yaptığımızın üstünde ve ilerisinde Ukrayna'ya savunma mühimmatı desteği vereceğimizi ve NATO'nun doğu cephesindeki müttefiklerimize askeri desteği artıracağımızı söyledi." bilgisini paylaştı.
Sullivan, Biden'ın Putin'e diplomasinin de diğer bir yol olduğunu açıkça dile getirdiğini aktararak, "Görüşmede herhangi bir tehditkar tutum yoktu ancak Biden, ABD'nin duruşunu çok net şekilde belirtti." ifadesini kullandı.
BİDEN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEK
Biden'ın Putin ile konuşmasının ardından Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ilerleyen saatlerde de ABD Kongresinden isimlerle konuşacağını belirten Sullivan, "Biden, perşembe günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüşecek." dedi.
Sullivan, ilerleyen günlerde bölgede gerginliğin artması durumunda atılacak adımları değerlendirmek için yoğun bir gündemleri olduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya gibi bölgedeki müttefiklerinin kendilerini güvensiz hissedeceklerini, bu nedenle de bu ülkelere ek asker gönderebileceklerini dile getiren Sullivan, "Biden, Putin'in gözlerinin içine baktı ve 2014'te atmadığımız adımları şimdi atabileceğimizi söyledi." bilgisini paylaştı.
Sullivan, görüşmede Putin'in tutumu konusunda bir yorum yapmayacağını ancak Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığını henüz bilmediklerini söyledi.
RUSYA'YA "KUZEY AKIM 2" MESAJI
Almanya ile Kuzey Akım 2 konusunda yakın iletişimde olduklarının altını çizen Sullivan, "Putin, Kuzey Akım 2'den gaz akmasını istiyorsa, Ukrayna'ya işgal ederek bunu riske atmaz." uyarısında bulundu.
Bir gazetecinin, Rusya'nın Ukrayna'yı ve Çin'in Tayvan'ı aynı anda işgal etmesi durumunda ABD'nin buna karşılık verecek durumda olup olmadığını sorması üzerine, "Ukrayna işgalinde caydırıcı olmak için çalışıyoruz. Tayvan ise asla gerçekleşmeyecek bir senaryo." yanıtını verdi.
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