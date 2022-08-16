Putin'den Avrupa'ya mesaj: Güvenlik sistemi Batı tarafından yok edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa güvenlik sisteminin Batı tarafından "yok edildiğini" söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vladimir Putin, Avrupa güvenlik sisteminin Batı tarafından "yok edildiğini" dile getirdi.
Putin, "Sözde kolektif Batı, Avrupa güvenlik sistemini kasten yok ediyor ve giderek daha fazla yeni askeri ittifakı bir araya getiriyor" dedi.
Putin ayırca, NATO'nun doğuya doğru genişlemeye devam ettiğini belirterek, taarruz kuvvetlerinin saldırı yeteneklerini artırdığını söyledi.
'BATI'NIN ÇATIŞMALARA İHTİYACI VAR'
Vladimir Putin, Batı'nın, hegemonyasını sürdürmek için "çatışmalara ihtiyacı olduğunu" ifade etti.
Putin, "Bu yüzden Ukrayna halkı için Rusya karşıtı projeyi uyguladılar, neo-Nazi ideolojisinin yayılmasına ve Donbass sakinlerinin katliamlarına göz yumdular . Kiev rejimine ağır silahlar da dahil olmak üzere çeşitli silah pompalamaya ediyorlar" diye konuştu.
'ÜLKELER VE HALKLAR EGEMEN KALKINMA YOLUNU SEÇİYOR'
Vladimir Putin, dünyadaki durumun dinamik olarak değiştiğine ve bu nedenle giderek daha fazla ülkenin "bağımsız kalkınma yolu"nu seçtiğine dikkat çekti.
Putin, "Çok kutuplu bir dünya düzeninin ana hatları şekilleniyor, giderek daha fazla ülke ve halk, kimliklerine, geleneklerine ve değerlerine dayalı olarak özgür, egemen kalkınma yolunu seçiyor" dedi.
Putin ayrıca, "ABD ve vassalları, egemen devletlerin iç işlerine büyük ölçüde müdahale ediyor, provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyor. Tehditler, şantaj ve baskılar, bağımsız devletleri iradelerine boyun eğmeye, kendilerine yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalışıyor" diye konuştu.
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