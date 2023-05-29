2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Yayınlanma: 29.05.2023 - 20:56
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.


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