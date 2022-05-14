Putin'den Finlandiya'ya NATO mesajı: Hata olur
Rusya, Finlandiya'ya NATO’ya üye olmasının hata olacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Niinistö arasında yapılan telefon görüşmesi, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti.
Finlandiya yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma niyetine ilişkin fikir alışverişi yapıldığı görüşmede Putin, "Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını" vurguladı.
Putin, "Ülkenin dış politikasındaki böyle bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık, işbirliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir" dedi.
Görüşmede, her iki liderin Ukrayna’daki durumu ve müzakereler meselesini ele aldığı ifade edildi.
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