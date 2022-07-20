Putin'den tahıl açıklaması: Kısıtlama kalkarsa 50 milyon ton ihracat yapacağız

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yapılan Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tahıl konusunda yaptığı müzakerenin detaylarını anlatarak, Türkiye Cumhuriyeti ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna tahılının çıkarılması konusunda anlaşmaya varılması için çok şey yaptığını ifade etti.

Putin, kendilerinin bu konuyu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak” dedi.

Putin ayrıca, ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatarak, “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak” şeklinde konuştu.