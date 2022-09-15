Putin'den Türkmenistan mesajı: İlişkileri ileriye taşımak istiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan ile ikili ilişkilerde "stratejik ortaklık" seviyesinin sürdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin oturum aralarında bir görüşme gerçekleştirdi.
Vladimir Putin, ülkesinin, Türkmenistan ile hem kağıt üzerinde hem de gerçek hayatta stratejik ortak olmaya devam ettiğini dile getirdi.
Putin, Türkmenistan-Rusya ilişkilerinin büyük ölçüde gelişmesinin, Türkmenistan'ın önceki lideri Gurbanguli Berdimuhamedov'un büyük bir kişisel başarısı sayesinde olduğunu söyledi.
Putin ayrıca, "Ulaşılan ve ilgili belgelerde yer alan stratejik ortaklık seviyesinin sadece kağıt üzerinde değil, gerçek hayatta da var olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
'İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETMEYİ PLANLIYORUZ'
Vladimir Putin, ülkesinin, Türkmenistan ile ekonomi ve enerji başta olmak üzere çeşitli sektörlerde iş birliğini "genişletmeyi planladığını" söyledi.
Putin, "Tarım, tekstil endüstrisi gibi diğer iş birliği alanlarıyla ekonomik bağlarımızı çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Türkmen pazarına enerji dışı ürün tedarikini de artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Putin, Gazprom'un Türkmenistan'daki faaliyetlerine değinerek, "Enerji, ilişkilerimizde açıkça özel bir rol oynuyor" diye konuştu.
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