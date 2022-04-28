Putin’in gizemli sevgilisi bu kez 'Z' sembolüyle ortaya çıktı

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:29

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 64 gündür devam ederken Kremlin yönetimi ülke içinde ünlüleri ve tanınmış şahsiyetleri kullanarak propaganda yapmaya devam ediyor. Ülkenin en popüler jimnastikçilerinden biri olan ve “Putin’in sevgilisi” olarak tanınan 38 yaşındaki Alina Kabaeva da bu isimler arasında öne çıkıyor.

69 yaşındaki Putin’le birlikte olduğu iddia edilen ve Putin’le üç çocukları olduğu öne sürülen Kabaeva savaşın başlamasından beri ortalarda görülmüyordu. Fakat geçen hafta kendisi adına düzenlenen bir etkinliğe katılan ve estetikli haliyle şaşkına çeviren Kabaeva, dün yine kameralar karşısına geçti.

Putin’in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova’nın sembolü haline gelen “Z” dekoru önünde açıklama yaptı. Kabaeva ayrıca yakasına da Aziz George kurdelası takarak mesajını verdi. Sözcü'de yer alan habere göre, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı aldığı zaferde yaşamını yitirenlerin anısına takılan kurdele ile birlikte Kabaeva, Ukrayna ile savaşın da aynı Nazilere karşı olduğunun mesajını verdi.

“9 MAYIS’TA AÇIKLAMAYI DA O YAPACAK”

Öte yandan Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Gazete, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin kutladığı 9 Mayıs Zafer Günü’nde Putin’in Kabaeva’yı ön plana koymak istediğini öne sürdü.

Bild, “Putin, Kabaeva’yı Ukrayna’da zaferin ilan edildiğini açıklaması için görevlendirmek istiyor” yorumunu yaptı. Gazete, 9 Mayıs’ta Rusya’nın zafer açıklamasını Kabaeva’nın yapacağını aktarırken, bu iddiaların son dönemde iyice arttığına da dikkat çekti.

“Rusya’nın en esnek kadını” olarak bilinen Kabaeva, 2007-2014 yılları arasında Birleşik Rusya Partisi’nde görev almıştı. 2014 yılından beri ise Kabaeva, Kremlin’e yakınlığıyla bilinen medya grubu National Media Group’un yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyor.