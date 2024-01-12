Putin'in hiç söz etmediği kızı ilk kez konuştu: Açıklamasındaki o ayrıntı tepki çekti

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:48

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova, Moskova Belediye Başkanlığı'na bağlı Medtech.Mocsow'a röportaj verdi.

16 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ancak Youtube'a bugün yüklenen videoda ile Putin'in yıllardır gözlerden uzak tutulan 38 yaşındaki kızı ilk kez bir röportajda konuşurken görüldü. Vorontsova, Putin'in eski eşi Ludmila Putina'dan olan iki kızından biri.

1985 yılında doğan Vorontsova, pediatrik endokrinoloji uzmanı ve Hollandalı bir iş insanı ile evli.

BABASINDAN HİÇ BAHSETMEDİ

Röportajında küresel tıbbi gelişmelerden bahseden Vorontsova, Rusya'nın insan merkezli bir toplum olduğunu belirtti ve "Bizim için insan hayatı en yüce değerdir" dedi.

Vorontsova'nın bu sözleri büyük tepki çekerken, sosyal medya kullanıcıları; Çeçenistan, Suriye ve Ukrayna hatırlatması yaptı.

42 dakikalık söyleşi boyunca Putin'in babası olduğundan ya da Putin'le ilişkisinden söz etmeyen Vorontsova hobilerini anlattı.

Sörf ve kayak yapmayı sevdiğini söyleyen Vorontsova, "Haftada en az birkaç saatimi sağlıklı bir yaşam tarzına, spora ayırıyorum. Güzel olan her şey benim için ilham kaynağı. Tablolar, müzeler, tiyatrolar, müzik..." diye konuştu.

Röportajın sunucusu ve Medtech.Moscow CEO'su Vyacheslav Shulenin de genç kadına babası ile ilgili herhangi bir soru yöneltmedi. Vorontsova'nın röportajı sadece Rus sosyal medya mecrası Vkontakte'de yaklaşık 225 bin kez izlendi.

KIZ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Maria Vorontsova, St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu. Endokrin sistem üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen olan Vorontsova aynı zamanda bir iş insanı ve Hollandalı iş insanı Jorrit Joost Faassen ile evli.

Maria Vorontsova ve kız kardeşi Katerina Tikhonova, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında ABD ve Avrupa tarafından yaptırım listesine alınmıştı.