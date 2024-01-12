Putin'in hiç söz etmediği kızı ilk kez konuştu: Açıklamasındaki o ayrıntı tepki çekti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova ilk kez bir röportaj verdi. Vorontsova açıklamasında babasından hiç bahsetmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük kızı Maria
Vorontsova, Moskova Belediye Başkanlığı'na bağlı Medtech.Mocsow'a röportaj
verdi.
16 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ancak Youtube'a bugün
yüklenen videoda ile Putin'in yıllardır gözlerden uzak tutulan 38 yaşındaki
kızı ilk kez bir röportajda konuşurken görüldü. Vorontsova, Putin'in eski eşi
Ludmila Putina'dan olan iki kızından biri.
1985 yılında doğan Vorontsova, pediatrik endokrinoloji
uzmanı ve Hollandalı bir iş insanı ile evli.
BABASINDAN HİÇ BAHSETMEDİ
Röportajında küresel tıbbi gelişmelerden bahseden
Vorontsova, Rusya'nın insan merkezli bir toplum olduğunu belirtti ve
"Bizim için insan hayatı en yüce değerdir" dedi.
Vorontsova'nın bu sözleri büyük tepki çekerken, sosyal medya
kullanıcıları; Çeçenistan, Suriye ve Ukrayna hatırlatması yaptı.
42 dakikalık söyleşi boyunca Putin'in babası olduğundan ya da Putin'le ilişkisinden söz etmeyen Vorontsova hobilerini anlattı.
Sörf ve
kayak yapmayı sevdiğini söyleyen Vorontsova, "Haftada en az birkaç saatimi
sağlıklı bir yaşam tarzına, spora ayırıyorum. Güzel olan her şey benim için
ilham kaynağı. Tablolar, müzeler, tiyatrolar, müzik..." diye konuştu.
Röportajın sunucusu ve Medtech.Moscow CEO'su Vyacheslav
Shulenin de genç kadına babası ile ilgili herhangi bir soru yöneltmedi.
Vorontsova'nın röportajı sadece Rus sosyal medya mecrası Vkontakte'de yaklaşık
225 bin kez izlendi.
KIZ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAPTIRIM LİSTESİNDE
Maria Vorontsova, St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve
Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu. Endokrin sistem üzerine uzmanlaşmış
bir akademisyen olan Vorontsova aynı zamanda bir iş insanı ve Hollandalı iş
insanı Jorrit Joost Faassen ile evli.
Maria Vorontsova ve kız kardeşi Katerina Tikhonova, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında ABD ve Avrupa tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
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