Putin’in kızlarına yaptırım geliyor!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 40 günü aşkın bir süredir devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30'larındaki kızlarına da yaptırım uygulanmasına zemin hazırlandığı ortaya çıktı.
Wall Street Journal, 40 günden uzun bir süredir devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.
Gazete, ABD yönetiminin Putin’in öz kızları Maria Vorontsova (36) ve Katerina Tikhonova’ya (35) yaptırım uygulamaya hazırlandığını aktardı. Avrupa Birliği’nin önerisi üzerine ABD’nin bunu gündemine aldığı belirtildi.
Gazetede yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu yaptırım kararını bu hafta açıklayacağı da kaydedildi.
Kamuoyundan uzakta bir hayat yaşayan Putin, ailesini göz önünde tutmamasıyla bilinen bir isim. Tikhonova, bir iş insanı olarak bilinirken, Vorontsova’nın ise bir doktor olduğu haricinde başka bir bilgi bulunmuyor. Kızların, Putin’in uzun yıllar boyunca evli kaldığı ve 2013’te boşanma kararı aldığı Ludmila Putina’nın çocuğu olduğu biliniyor.
Kaynak: Sözcü
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