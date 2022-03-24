Putin'in özel temsilcisi istifa edip 'Türkiye'ye kaçtı' iddiası
Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Chubais'in görevlerinden istifa ettiği ve ülkeyi terk ederek İstanbul'a geldiği öne sürüldü.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova yönetiminden ilk üst düzey istifa haberi geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in görevlerinden istifa ettiği duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov istifayı doğruladı.
Anatoly Chubais
Bloomberg, Chubais'in Ukrayna'daki askeri operasyona karşı çıktığı için istifa ettiğini öne sürdü. Rus Kommersant gazetesi, Chubais'in İstanbul'da olduğunu iddia etti ve ATM'de işlem gerçekleştiren çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Anatoly Chubais İstanbul'da, Kommersant
Reuters'a konuşan kaynaklar, Chubais'in savaş kararına karşı olduğu için istifa ettiğini ve bir daha Rusya'ya dönme niyetinde olmadığını iddia etti.
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