Putin'in özel temsilcisi istifa edip 'Türkiye'ye kaçtı' iddiası

24 Mart 2022 Perşembe, 12:34

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova yönetiminden ilk üst düzey istifa haberi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in görevlerinden istifa ettiği duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov istifayı doğruladı.

Anatoly Chubais

Bloomberg, Chubais'in Ukrayna'daki askeri operasyona karşı çıktığı için istifa ettiğini öne sürdü. Rus Kommersant gazetesi, Chubais'in İstanbul'da olduğunu iddia etti ve ATM'de işlem gerçekleştiren çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Anatoly Chubais İstanbul'da, Kommersant

Reuters'a konuşan kaynaklar, Chubais'in savaş kararına karşı olduğu için istifa ettiğini ve bir daha Rusya'ya dönme niyetinde olmadığını iddia etti.