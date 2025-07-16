Rahipleri cinsel ilişki yoluyla tuzağa düşürdü: Dev dolandırıcılık ağı ortaya çıktı

Tayland’da Budist toplumu sarsan yeni bir skandal patlak verdi. Ülkede “Bayan Golf” olarak tanınan bir kadın, 9 farklı Budist rahiple cinsel ilişki yaşadıktan sonra onları pornografik içerikler üzerinden tehdit ederek toplamda yaklaşık 11,9 milyon dolar haksız kazanç sağladı.

Polis tarafından gözaltına alınan kadının evinde yapılan aramalarda, 80 binden fazla fotoğraf ve video bulunduğu, bu materyallerin şantaj amacıyla kullanıldığı açıklandı.

Soruşturmanın fitilini, başkent Bangkok’ta yaşayan bir rahibin ani biçimde manastırdan ayrılması ateşledi.

Yetkililer, bu rahibin, Bayan Golf tarafından tehdit edildiğini ve kadının kendisinden, birlikte olduklarını ve çocuk sahibi olduklarını iddia ederek 215 bin dolar nafaka talep ettiğini belirledi.

Bu vakadan sonra, aynı yöntemle dolandırılan diğer rahipler de tespit edildi. Kadının, dini liderlerle duygusal ve fiziksel ilişki kurduktan sonra bu ilişkileri gizli şekilde kayda aldığı, ardından bu kayıtları kullanarak para talep ettiği öğrenildi.

PARALAR SANAL KUMARDA ERİTİLDİ

Tayland polisi, ele geçirilen belgeler ışığında kadının şantajla elde ettiği milyonlarca doların büyük kısmını çevrim içi kumar sitelerinde harcadığını tespit etti. Ele geçirilen telefonlar ve dijital kayıtlar, kadının sistematik bir şekilde rahipleri hedef aldığını ortaya koydu.

Kadına yönelik suçlamalar arasında şantaj, yasa dışı yollardan elde edilen geliri aklama ve çalıntı mal kabulü gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

Skandal, Tayland’daki Budist kurumlarında ciddi bir krize yol açtı. Budist rahiplerin bağlı olduğu en yüksek yönetim organı olan Sangha Yüksek Konseyi, yaşananlar sonrası olağanüstü toplanarak rahiplerin davranış kurallarını yeniden gözden geçirmek üzere özel bir komite oluşturdu.

Tayland hükümeti, rahipler için daha sert yaptırımlar getirilmesini gündemine aldı. Yeni düzenlemeler kapsamında ciddi para cezaları ve hapis cezaları da değerlendiriliyor.

KRAL DEVREYE GİRDİ: 81 RAHİBE VERİLEN UNVANLAR GERİ ÇEKİLDİ

Tayland Kralı, Haziran ayında 81 rahibe verilmiş olan yüksek rütbeli dini unvanları bu hafta resmen iptal etti.

Kraliyet açıklamasında, "bazı rahiplerin karıştığı skandalların Budist halkı derinden yaraladığı" vurgulandı.