Rakibine 'seks kasedi' tuzağı kurdu: Belediye başkanına 4 yıl hapis

Fransa’da Saint-Étienne Belediye Başkanı Gaël Perdriau, rakibi Gilles Artigues’e yönelik “seks kasedi şantajı” davasında suçlu bulundu.

Lyon Ceza Mahkemesi, Perdriau’yı dört yıl kesinleşmiş hapis ve derhal yürürlüğe giren beş yıl siyasi yasak cezasına çarptırdı. Karar, savcılığın talep ettiğinden daha ağır oldu.

Perdriau, karar sonrası yaptığı açıklamada “Ben masumum. Bu karar tamamen anlaşılmaz” diyerek hükme itiraz edeceğini belirtti.

MAHKEME: AĞIR VE MAZUR GÖRÜLEMEZ EYLEMLER

Mahkeme Başkanı Brigitte Vernay, Perdriau’nun eylemlerinin “aşırı derecede ciddi” olduğunu belirterek kararda kamu görevlilerinin “örnek olma”, “itibar” ve “temsil” sorumluluğuna vurgu yaptı.

Mahkeme, Perdriau’yu şantaj, suç örgütü kurmak/üyelik ve kamu fonlarını kötüye kullanmak suçlarından tamamen sorumlu tuttu.

Cezanın “kesinleşmiş hapis” olması, belediye başkanının yakın zamanda cezaevine gireceği anlamına geliyor.

Kararın ardından mağdur Gilles Artigues, uzun süren süreç sonrası “rahatladığını” söyleyerek, “Bugün, yeniden ayağa kalkabileceğimi hissediyorum” dedi.

Artigues’in avukatı André Buffard, verilen hükmün “çok ağır” olduğunu ancak Perdriau’nun “konumu, sorumluluğu ve eylemlerinin mafyavari niteliği” göz önünde bulundurulduğunda orantılı olduğunu ifade etti.

BELEDİYE EKİBİNE DE AĞIR CEZALAR

Perdriau’nun yakın ekibinden üç isim de mahkûm edildi:

Pierre Gauttieri (eski kabine direktörü): 4 yıl hapis cezası (2 yılı ertelendi)

Gauttieri, Perdriau’nun 2014’te seçilir seçilmez kendisinden Artigues’e karşı “kontrol mekanizması” istediğini itiraf etmişti.

Samy Kéfi-Jérôme (eski belediye başkan yardımcısı): 4 yıl ceza (1 yıl erteli)

Şantaj videosunu hazırlayan kamera yerleştirme operasyonunda rol aldı.

Gilles Rossary-Lenglet (Kéfi-Jérôme’nun eşi): 4 yıl ceza (1 yıl erteli)

Seks işçisini ayarlayan, videoyu düzenleyen ve 2022’de Mediapart’a sızdıran kişi olarak tanındı.

Rossary-Lenglet, “Hikâyem acı ama gerçekti. Bugün mahkeme bunu doğruladı” dedi.

BELEDİYE FONLARIYLA BAĞLANTILI SUÇLAMALARDAN BERAAT

Dosyada “güven kötüye kullanımı” ile suçlanan iki dernek yöneticisi çifti ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Mahkeme, bu kişilerin belediye fonlarının şantaj operasyonuna aktarılmasını bilerek yapmadığına hükmetti.

Duruşmayı izleyen muhalefet üyeleri kararı “Saint-Étienne için iyi haber” olarak değerlendirdi.

Sosyalist meclis üyesi Johann Cesa, “Adalet, Gaël Perdriau’nun artık zarar veremeyeceğini tescilledi” dedi.