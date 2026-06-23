Rama, Trump’ın damadının projesini savundu: Arnavutluk için tarihi fırsat

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Ivanka Trump’ın ülkede planladığı lüks turizm projesi nedeniyle haftalardır süren yolsuzluk karşıtı protestoların ardından hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

Kamuoyunda “Flamingo Devrimi” olarak anılan protestolar, flamingolarıyla bilinen bir doğal alanın yakınında planlanan 4 milyar dolarlık turizm yatırımı nedeniyle başladı.

Göstericiler, koruma altındaki alanlarda uluslararası yatırımcılara inşaat izni verilmesini “sistematik yolsuzluğun” sonucu olarak değerlendirerek Rama’nın istifasını ve yargılanmasını talep ediyor.

Financial Times’a konuşan Rama, kendisinin ülkedeki yolsuzluk ağlarının merkezinde olduğu yönündeki iddiaları sert sözlerle reddetti:

“İnsanlar bütün bunların liderinin ben olduğumu söylüyor. Bunu söyleyenlere cevabım çok basit. Benim mafya babası olmadığımı kanıtlamak bana düşmez; mafya babası olduğumu kanıtlamak onlara düşer.”

Başbakan Rama, Kushner bağlantılı yatırımların yasal çerçevede yürütüldüğünü savunarak, devam eden kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmalarıyla proje arasında bağlantı olmadığını ileri sürdü.

ARAZİ SATIŞI MERCEK ALTINDA

Arnavutluk’ta yolsuzlukla mücadele savcıları, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama iddiaları kapsamında 20 iş insanı hakkında yakalama kararı çıkardı. Soruşturmada, Adriyatik kıyısı ve başkent Tiran’daki büyük inşaat projelerine milyarlarca avronun aktarıldığından şüpheleniliyor.

Soruşturma kapsamındaki isimlerden biri de ABD-Arnavutluk çifte vatandaşı olan ve Miami’de yaşayan Artur Shehu. Shehu’nun, 2025’te flamingoların yuvalandığı doğal koruma alanı yakınındaki arazileri Kushner projesiyle bağlantılı Albania Land Development şirketine sattığı belirtildi.

Bu satış, yolsuzlukla mücadele savcılarının incelemesine takılırken, soruşturma kapsamında 128 milyon avroluk ödemenin dondurulduğu aktarıldı.

Rama, Arnavutluk ekonomisinin kara para aklamaya dayandığı yönündeki değerlendirmeleri reddetti. Ülkede kara para aklamanın tamamen yok sayılamayacağını kabul eden Rama, bunun ekonominin temelini oluşturduğu iddiasına karşı çıktı.

Başbakan, “Kara para aklama ekonomimizin bir parçası ama bu kadar büyük bir sorun değil. Londra’da kara para aklama yok mu? Var. Ama İngiliz ekonomisinin büyük ölçüde kara para aklamaya dayandığını söyleyebilir misiniz? Hayır” ifadelerini kullandı.

Rama, hükümetinin savcılara daha agresif soruşturma yürütme imkânı verdiğini, bunun da ülkede yolsuzluk ve organize suç algısını artırdığını savundu:

“Aslında durum tam tersi. Arnavutluk hiç olmadığı kadar mücadele ediyor ve bugün geçmişe göre çok daha az yolsuzluk var.”

PROTESTOLAR İÇİN “TRUMP NEFRETİ” SUÇLAMASI

Rama, gösterilerin arkasında ABD Başkanı Donald Trump karşıtlarının bulunduğunu da öne sürdü. İran dahil bazı çevrelerin projeyi engellemek istediğini iddia eden Rama, tartışmaların asıl nedeninin Kushner’ın Trump ailesiyle bağlantısı olduğunu savundu.

Rama, “Bu projeyi öldürmek isteyen çok fazla çıkar grubu var; çünkü Trump’la bağlantılı. Jared Kushner olmasaydı kimse flamingoları, Arnavutluk’u ya da başka bir şeyi umursamazdı. Bütün bu incelemeyi yaratan şey Trump’a duyulan nefret” dedi.

Tepkilere rağmen kıyı projesinin hayata geçirileceğine inandığını belirten Rama, yatırımcıların suç örgütleri ya da kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olmadığını savundu.

Rama, “Önemli olan yatırımcıların suçlu olmaması ve kara para aklamaya karışmamış olmaları. Onlar büyük yatırımcılar. Bu, Arnavutluk için tarihi bir fırsat” diye konuştu.