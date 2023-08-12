Regl olduğu için kulübeye kapatılan kız hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:52

Güncelleme: 12.08.2023 - 15:13

Nepal'de 16 yaşındaki bir kız çocuğu, adet gören kadınların evlerinin dışındaki kulübelerde kalmaya zorlandığı yasadışı "chhaupadi" uygulaması sonucu hayatını kaybetti.

NTV'nin aktardığına göre, Hindistan sınırındaki Baitadi bölgesinden Anita Chand'ın, kulubüde uyurken yılan ısırması sonucu öldüğü anlaşıldı.

Chand'ın ölümü 2019'dan bu yana chhaupadi nedeniyle bildirilen ilk ölüm vakası oldu.

Chhaupadi, kadınların ve kız çocuklarının regl dönemleri sırasında kirli ve dokunulmaz olduklarına dair yüzyıllardır süregelen inanca dayanıyor. Bu dönemde onların pek çok faaliyette bulunmalarına izin verilmiyor ve bazı durumlarda bu süre boyunca "regl kulübelerine" sürgün ediliyorlar.

Hinduizm ile bağlantılı olan bu uygulama Nepal'in batısında derin bir şekilde yerleşmiş durumda.

CEZASI YALNIZCA 3 AY HAPİS VE 3 BİN RUPİ

2005 yılında yasaklanan chhaupadi, üç aya kadar hapis ve 3 bin Nepal rupisi (yaklaşık 610 lira) para cezası ile cezalandırılıyor. Baitadi bölge polisi Anita'nın ölümünü soruşturduklarını açıklarken, kız çocuğunun ailesi Anita'nın öldüğünde regl döneminde olduğunu reddetti.

Baitadi'deki Pancheshwar kırsal belediyesinin başkan yardımcısı Bina Bhatta, "Bu uygulamayı sona erdirmek için çalışıyoruz ama daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Chhaupadi nedeniyle bildirilen son ölüm 2019 yılında gerçekleşti. 21 yaşındaki Parwati Budha Rawat, açık havada bir kulübede üç gece geçirdikten sonra hayatını kaybetti.

Ölümü o yıl bildirilen beşinci vaka oldu. Bu kadınlar ve çocuklar, hayvan saldırıları ve penceresiz kulübelerde ateş yaktıktan sonra soludukları duman yüzünden öldüler. Rawat'ın kayınbiraderi ise yalnızca üç ay hapse mahkum edildi.

Rawat'ın ölümü, bu uygulamanın sona erdirilmesi için ülke çapında kampanyalar düzenlenmesine yol açtı. Binlerce regl kulübesi yıkıldı, ancak birçoğu yeniden inşa edildi.

"CHHAUPADİ" UYGULAMASI NEDİR?

Chhaupadi, Nepal'in bazı kırsal bölgelerinde uyuglanan, kadınların regl faaliyetleri ile ilişkilendirilen zararlı ve ayrımcı bir uygulamadır. Bu bölgelerde kadınlar ve kız çocukları, regl dönemlerinde kirli kabul edilmekte ve derme çatma kulübelerde veya ana evin dışında ayrı, izole alanlarda kalmaya zorlanmaktadır. Bu uygulama, regl dönemini çevreleyen köklü kültürel inançlara ve tabulara dayanmaktadır ve genellikle geleneksel uygulamaların bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Chhaupadi'ye maruz kalan kadın ve kız çocuklarının regl dönemleri boyunca kendi evlerine girmelerine, erkek aile üyeleriyle etkileşime girmelerine, ortak eşyalara dokunmalarına veya belirli yiyecek türlerini tüketmelerine izin verilmez. Esasen toplumun geri kalanından ayrı tutulurlar ve bu süre zarfında dokunulmaz olarak muamele görürler.