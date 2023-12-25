Reisi’den İsrail’e tehdit: Bedelini ödeyecek
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi için yayınladığı taziye mesajında İsrail’i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından taziye mesajı yayınladı.
Mesajında İsrail’i tehdit eden Reisi, “Katil siyonist rejimin Şam’a düzenlediği saldırıda Seyyid Razi Musevi’nin hayatını kaybetmesinden dolayı İran halkına başsağlığı diliyorum. Bu eylem, şüphesiz bölgedeki gaspçı siyonist rejimin hüsranının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir ve siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Yıllar önce bilinmiş! Gaye Erkan paylaşımı gündem oldu
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Büyükşehirler için seçim anketi!
- 'Operasyon bağlamından koptu'