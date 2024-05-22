Reisi'nin yerinin tespit edilmesine yardım etmişti: İran ordusu, Türk İHA'sını yetersiz buldu

Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:33

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:33

Pazartesi günü erken saatlerde Anadolu Ajansı, Türk Akıncı insansız hava aracının "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen bir ısı kaynağı" tespit ettiğini ve koordinatlarını İranlı yetkililerle paylaştığını bildirdi.

İran ordusundan yapılan açıklamada, kazaya neden olduğuna inanılan olumsuz hava koşullarına atıfta bulunularak, "Türkiye gece görüşü ve termal kameralarla donatılmış bir drone göndermesine rağmen, drone, algılama ekipmanı ve bulutun altındaki kontrol noktalarının eksikliği nedeniyle kaza alanını doğru bir şekilde tespit edemedi" denildi.

İRAN İHA'LARI

Hem İran hem de Türkiye büyük bir insansız hava aracı cephaneliğine sahip ve ihracat pazarları için insansız hava araçlarının etkinliğini sergilemeye odaklanıyorlar. Batılı güçler, İran'ı Ukrayna'daki savaşı için Rusya'ya insansız hava aracı sağlamakla suçluyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar ise İran'a ait insansız hava araçlarının Sudan ordusu tarafından Hızlı Destek Güçleri'ne karşı savaşta kullanıldığını söyledi. Tahran bu iddiaları reddetti.

İran Silahlı Kuvvetleri, o sırada Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde bulundukları için sentetik diyaframlı radarla donatılmış kendi gelişmiş insansız hava araçlarını hemen konuşlandıramadıklarını söyledi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile diğer yetkililerin cesetlerinin çıkarıldığı kaza alanı, pazartesi sabahı İran kara kurtarma güçleri ve Hint Okyanusu'ndan geri çağrılan insansız hava araçları tarafından bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Türk insansız hava araçlarının paylaştığı koordinatların 7 km (4 mil) sapma gösterdiğini de ekledi.

İran ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki kaza bölgesine yakınlığı nedeniyle kurtarma görevine yardımcı olması için "dost ülkeler" arasından Türkiye'yi seçtiğini söyledi.