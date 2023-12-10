Rektörden 'antisemitizm' istifası: İfade vermişti

Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:50

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:50

ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill, Kongre'de antisemitizm suçlamasıyla ifade verdikten sonra eleştirildi ve istifa etmek zorunda kaldı.

Magill, Kongre'deki ifadesi sırasında kampüste Yahudilerin soykırıma uğramasına yönelik çağrıların okulun davranış politikasını ihlal edip etmeyeceği sorusuna iddiaya göre yanıt vermedi. Bunun ardından okulun bağışçılarının baskısı ve ifadesine yönelik eleştiriler nedeniyle istifa etti.

Magill, Ekim ayında patlak veren İsrail-Hamas savaşının ardından üniversite kampüslerinde antisemitizmin arttığına dair Salı günü kongrede yapılan bir oturumda ifade verdikten sonra eleştirilen üç üst düzey üniversite rektöründen biriydi.

Philadelphia merkezli üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Scott Bok, Cumartesi günü üniversitenin web sitesinde yayımlanan bir açıklamada, geçici bir başkan atanana kadar görevde kalmayı kabul ettiğini söyledi. Üniversite tarafından yayınlanan duyuruda Bok, "Başkan Liz Magill'in Pennsylvania Üniversitesi Başkanlığından gönüllü olarak istifasını sunduğunu paylaşmak için yazıyorum" dedi. Bok, Magill'in üniversitenin hukuk fakültesinde kadrolu öğretim üyesi olarak kalacağını söyledi.

Magill, Harvard Üniversitesi Başkanı Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Başkanı Sally Kornbluth Salı günü ABD Temsilciler Meclisi komitesi önünde ifade verdi.

İfade özgürlüğünü koruyan bir çizgide yürümeye çalışırken, Cumhuriyetçi Temsilci Elise Stefanik'in Yahudilere soykırım çağrısında bulunmanın okullarının zorbalık ve tacizle ilgili davranış kurallarını ihlal edip etmeyeceği sorusuna kesin bir "evet" ya da "hayır" yanıtı vermeyi reddettiler.

Stefanik, Penn'in açıklamasının ardından X'te yaptığı açıklamada "Biri gitti. İki tane kaldı. Bu, Amerika'nın en 'prestijli' yüksek öğretim kurumlarını yok eden yaygın antisemitizm çürümesini ele almanın sadece başlangıcıdır" dedi.

Magill'in istifasının "gerekli olanın en azı" olduğunu söyleyen Stefanik, Harvard ve MIT'yi de benzer adımlar atmaya çağırdı.