Renault, Nestle ve Johnson & Johnson Rusya’da operasyonlarını durdurdu
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın twitterdan yaptığı boykot çağrısı sonuç buldu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, yakın zamanda Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, Fransız otomotiv üreticisi Renault’nun Rusya’dan çekilmediğine dikkat çekmiş ve kamuoyunu boykota çağırmıştı. Renault Grup, aynı gün yanıt vererek “Renault'nun Rusya'daki endüstriyel faaliyetleri bugün itibarıyla durdurulmuştur” açıklamasında bulundu.
Bakan Kuleba’nın daha önce çağrı yaptığı yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, dün açıklama yaparak bebek maması gibi temel gıda dışındaki tüm üretimlerin durdurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 23 Mart’ta twitter hesabından açıklama yaparak, “Renault, Rusya'dan çekilmeyi reddediyor. Renault'nun Avrupa'da acımasız bir saldırganlık savaşını desteklemesi kimseyi şaşırtmamalı. Ancak hatalar tekrarlandığında bir bedeli olmalıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterileri ve işletmeleri Renault'u boykota çağırıyorum” demişti.
RENAULT: 'YAPTIRIMLARI UYGULUYORUZ’
Renault Grup aynı gün basın açıklaması yaparak yönetim kurulunun toplandığını ve Moskova’daki üretim tesislerindeki faaliyetleri askıya aldığını ifade etti. Renault Grubun açıklamasında “AVTOVAZ'daki hissesi ile ilgili olarak Renault Grubu müsait seçenekleri mevcut ortamı dikkate alarak değerlendirirken, Rusya'daki 45.000 çalışanına karşı sorumlu davranmaktadır. Renault Grubu, uluslararası yaptırımlara uyum için gerekli önlemleri halihazırda uyguladığını hatırlatır” ifadeleri yer aldı.
Dün açıklama yapan Dışişleri Bakanı Kuleba, “Renault Group’un Rusya'daki endüstriyel faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
KULEBA: 'İNSANLIĞI SEÇ'
Bakan Kuleba, 22 Mart’ta tıp sektörünün devlerinden Johnson & Johnson’a çağrıda bulunarak “Johnson & Johnson, Rusya'dan çekilmeyi reddederek kandan kâr elde etmeyi seçti. Vergileri, Rus savaş makinesinin masum Ukraynalı erkekleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmesine izin veriyor. Johnson & Johnson fikirlerini değiştirmeli. Doğru şeyi yap. Savaş suçlarını değil, insanlığı seç” açıklamasını yapmıştı.
Kuleba, 17 Mart’ta açıklama yaparak Nestle’yi de Rusya’da operasyonlarını durdurmaya çağırarak “Nestle, Rusya'daki ticari faaliyetlerini durdurmayı reddederek, Rusya'nın Avrupa'daki saldırgan savaşının devam etmesine izin veriyor. Şirketin itibarına yönelik uzun vadeli zarar, Ukrayna'daki Rus savaş suçlarının boyutuyla orantılıdır. Fikrini değiştirmek için çok geç değil” dedi.
Nestle 23 Mart’ta açıklama yaparak Rusya’daki faaliyetlerini kar elde etmeye değil bebek maması gibi temel ihtiyaçları sağlamaya odaklandıklarını ifade etti.
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