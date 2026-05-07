Reuters: ABD ile İran savaşı durdurmaya yaklaştı

ABD ile İran’ın savaşı durdurmaya yönelik geçici ve sınırlı bir anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü.

Reuters’a konuşan kaynaklar ve yetkililer, tarafların kapsamlı bir barış anlaşmasından ziyade çatışmaları dondurmayı hedefleyen kısa vadeli bir mutabakat üzerinde çalıştığını bildirdi.

Taslak planın, savaşın resmen sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı krizinin çözülmesi ve daha geniş kapsamlı müzakereler için 30 günlük bir görüşme sürecinin başlatılması olmak üzere üç aşamadan oluştuğu belirtildi.

Tarafların geçici de olsa anlaşmaya yaklaşmasının, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceği beklentisini güçlendirdiği kaydedildi.

Bu beklentiyle küresel borsaların rekor seviyelere yaklaştığı, petrol fiyatlarının ise arz kesintisi endişelerinin azalması nedeniyle sert düşüş yaşadığı aktarıldı.

NÜKLEER PROGRAM ANLAŞMAZLIĞI SÜRÜYOR

Haberde, Washington ve Tahran’ın kapsamlı bir uzlaşı hedefini şimdilik geri plana ittiği ifade edildi.

Taraflar arasında özellikle İran’ın nükleer programı konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtildi.

İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbeti ve nükleer faaliyetlerini ne kadar süre durduracağı konularında anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Bu nedenle tarafların önceliği, çatışmaların yeniden başlamasını engellemek ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini istikrara kavuşturacak geçici bir formül oluşturmak oldu.

TRUMP İYİMSER, TAHRAN TEMKİNLİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada anlaşma ihtimaline ilişkin iyimser mesajlar verdi.

Trump, “Anlaşmak istiyorlar… Bu çok mümkün” ifadelerini kullanırken, savaşın “hızlı şekilde sona ereceğini” söyledi.

Ancak İran cephesinin ABD’nin teklifine temkinli yaklaştığı belirtildi. Tahran yönetiminin, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulmasını da müzakerelerin önemli şartlarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

BEYRUT’A SALDIRI GERİLİMİ ARTIRDI

İsrail ordusu ise bir gün önce Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu.

Söz konusu saldırının, geçen ay ilan edilen ateşkesten bu yana Lübnan’ın başkentine yönelik ilk İsrail saldırısı olduğu kaydedildi.

İran destekli Hizbullah’ın, 2 Mart’ta İran’a destek amacıyla İsrail’e ateş açarak çatışmalara dahil olduğu belirtildi.