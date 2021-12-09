Reuters: "ABD ve İsrail İran konusunda askeri tatbikatı görüşecek"

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:32

Üst düzey bir ABD'li yetkilinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, bugün bir araya gelecek olan ABD ve İsrail Savunma Bakanları, İran'la yeniden başlayan nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde "İran'ın nükleer tesislerini yok etmek üzere en kötü senaryoya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olası askeri tatbikatları masaya yatıracak."

Reuters'a konuşan yetkili bugün gerçekleşmesi planlanan görüşmeden önce 25 Ekim tarihinde ABD'yi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'in, ABD Ulusal Güvenlik Yetkilisi Jake Sullivan'a İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için değerlendirebilecekleri askeri seçenekleri sunduğu bir briefing verdiğini söyledi.

ASKERİ SEÇENEKLERLE İLGİLİ BİLGİ VERMEDİ

ABD ve İsrail arasındaki hazırlıklar, Joe Biden'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çekildiği ve 2015 yılında ABD ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden masaya getirmek amacıyla İran ile gerçekleştirdiği zorlu müzakerelere dair Batılı devletlerin endişelerinin altını çiziyor.

Geçen hafta gerçekleşen görüşmelerin ardından ABD'li ve Avrupalı yetkililer, İran'ın gündeme getirdiği kapsamlı talepler ile nükleer programını daha da geliştirmek için zaman kazanmaya çalıştığını söyleyerek tepki göstermişti.

ABD'li yetkilinin, Reuters'a görüşülen muhtemel askeri seçenekler ile ilgili detay vermediği de belirtildi.

Görüşmeler açısından hala umutlu olduğunu belirten yetkili, "Bu çıkmazdayız çünkü İran'ın nükleer programı mantığa sığmayan bir noktaya doğru ilerliyor" dedi.

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ve İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, bu haberin yazıldığı sırada yorum taleplerine yanıt vermedi.