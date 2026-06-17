Reuters Dijital Haber Raporu: Cumhuriyet 'Türkiye'nin en güvenilir gazetesi' konumunu 2026'da da korudu

Reuters Enstitüsü tarafından her yıl hazırlanan ve küresel medya sektörünün en kapsamlı araştırmaları arasında gösterilen Dijital Haber Raporu yayımlandı.

Yaklaşık 100 bin katılımcının görüşlerine dayanan ve 48 ülkeyi kapsayan araştırmada, haber tüketim alışkanlıkları, medya kullanım eğilimleri ve haber markalarına duyulan güven düzeyi incelendi.

Araştırmaya göre Cumhuriyet, ankette yer alan ulusal gazeteler arasında bir kez daha 'en yüksek güven oranına sahip gazete' oldu.

ULUSAL GAZETELER ARASINDA ZİRVEDE

Reuters Dijital Haber Raporu 2026'da yer alan 'Marka Güveni' araştırmasında, Cumhuriyet'e duyulan güven oranı yüzde 49 olarak ölçüldü.

Bu sonuçla birlikte Cumhuriyet, tıpkı 2025 raporunda olduğu gibi, ulusal gazeteler arasında en yüksek güven oranına sahip gazete olma özelliğini korudu.

Araştırmada katılımcıların yüzde 26'sı Cumhuriyet hakkında tarafsız görüş bildirdi. Gazeteye güvenmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 24 olarak kaydedildi.

Cumhuriyet bu yönüyle; güven oranının yanı sıra, listedeki en düşük 'güvenmiyorum' oranına sahip medya kuruluşlarından biri olarak da dikkat çekti.

Araştırma sonuçları, Türkiye'deki haber markaları arasında Cumhuriyet'e duyulan yüksek güven düzeyini bir kez daha tescil etti.

"BAĞIMSIZ MEDYA BASKILARLA KARŞI KARŞIYA"

Reuters Enstitüsü'nün Türkiye bölümünde, ülkedeki medya ortamına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Raporda, Türkiye'de medya sahipliğinin büyük ölçüde belirli merkezlerde yoğunlaştığı, televizyon ve yazılı basındaki büyük kuruluşların önemli bölümünün hükümete yakınlığıyla bilinen holdinglerin kontrolünde bulunduğu ifade edildi.

Bağımsız medya kuruluşlarının ise hem geleneksel hem de dijital alanda sınırlı finansal kaynaklar ve düzenleyici baskılar altında faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, bunun farklı görüşlerin kamusal alandaki görünürlüğünü daralttığı değerlendirmesi yapıldı.

ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ VE RTÜK VURGUSU

Raporda, dijital medya sektörünü etkileyen algoritma değişikliklerine de dikkat çekildi. Özellikle Google'ın Ağustos 2024 ile Mart 2025 arasında gerçekleştirdiği bazı güncellemelerin, bağımsız haber sitelerinde trafik kayıplarına yol açtığı belirtildi. Reuters, bazı yayıncıların ziyaretçi trafiğinde yüzde 80'e varan düşüşler yaşandığını aktardı.

Türkiye'deki medya ekonomisinin giderek zorlaştığına işaret edilen raporda, okur destekli modeller geliştirmeye çalışan bazı dijital yayınların bulunduğu, ancak bu girişimlerin sektörün yapısal sorunlarını aşmak için henüz yeterli ölçeğe ulaşamadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dijital yayıncılık alanındaki denetimlerinin genişlediği belirtildi. Bağımsız yayıncıların ve yüksek takipçi sayılarına sahip bazı YouTube kanallarının lisans alma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldığı ifade edilirken, düzenleyici uygulamaların hem geleneksel hem de dijital medya üzerindeki etkisinin arttığı değerlendirmesi yapıldı.

TÜRKİYE'DE HABERE GÜVEN ORANI YÜZDE 28

Reuters Dijital Haber Raporu 2026'ya göre Türkiye'de haberlere duyulan genel güven oranı yüzde 28 seviyesinde ölçüldü. Raporda bu oranın küresel ortalama olan yüzde 37'nin altında kaldığına dikkat çekildi.

Araştırma, medya kuruluşlarına duyulan güvenin dünya genelinde gerilemeye devam ettiğini ortaya koyarken, Reuters Enstitüsü bu eğilimin siyasi, toplumsal ve teknolojik dönüşümlerin etkisiyle birçok ülkede gözlendiğini belirtti.