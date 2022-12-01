Reuters haber ajansı yazışmaları ortaya çıkardı... Türkiye'den elçiliklere saldırı uyarısı
Türk makamlarının, yeni bir "terör saldırısı" konusunda üç Batı Avrupa Ülkesi Büyükelçiliğine uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, yurttaşlarının önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye ve özellikle başkent Ankara'ya seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği konusunda uyardı.
Suriyeli terörist Albam Albashir'in 13 Kasım'da İstanbul'un en işlek caddesini kana bulamasının üstünden iki hafta geçti.
İngiliz haber ajansı Reuters, 6 kişinin öldüğü ve 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından gerçekleştirilen Pençe-Kılıç hava harekatına yeni bir terör saldırısı ile karşı cevap gelebileceğini bildirdi.
Reuters'ın haberine göre, üç Batı Avrupa ülkesi büyükelçiliği ve bir büyük uluslararası kuruluş, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin verilmemesini isteyerek, Türk yetkililer tarafından olası tehditlere karşı uyarıldıklarını söyledi.
SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI UYARDI
Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'in yurttaşlarının potansiyel saldırılar nedeniyle önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye ve özellikle Ankara'ya seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, “Güvenlik birimlerinden gelen bilgilere göre önümüzdeki birkaç hafta içinde terör saldırılarının beklenebileceği ve bu durumda bu bilgilerin Türkiye'nin başkenti Ankara'ya atıfta bulunduğu konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Ivica Dacic yaptığı açıklamada, teröristlerin karşı saldırı potansiyeli nedeniyle alışveriş merkezleri, otobüs terminalleri ve havaalanlarındaki risklere dikkat çekti.
Dacic, “Vatandaşlarımız metro, otobüs ve tren istasyonları gibi kalabalık alanlardan uzak dursunlar” ifadesinde bulundu.
Dacic ayrıca, Türk güvenlik birimlerinden gelen bilgilere göre önümüzdeki birkaç hafta içinde terör saldırılarının beklenebileceğini belirtirken, olası saldırıların Türkiye'nin diğer bölgeleri için de geçerli olabileceğini ve Sırp vatandaşlarının acil bir ihtiyaçları olmadığı sürece seyahat etmekten kaçınmalarını vurguladı.
Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları uyarılar hakkında yorum yapmayı reddetti.
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Endişelendiren açıklama: 'Virüsler birbiriyle karıştı'
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu
- Katil 12 maktul 13 yaşında!
- Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı