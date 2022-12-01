Reuters haber ajansı yazışmaları ortaya çıkardı... Türkiye'den elçiliklere saldırı uyarısı

01 Aralık 2022 Perşembe, 08:48

Suriyeli terörist Albam Albashir'in 13 Kasım'da İstanbul'un en işlek caddesini kana bulamasının üstünden iki hafta geçti.

İngiliz haber ajansı Reuters, 6 kişinin öldüğü ve 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından gerçekleştirilen Pençe-Kılıç hava harekatına yeni bir terör saldırısı ile karşı cevap gelebileceğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, üç Batı Avrupa ülkesi büyükelçiliği ve bir büyük uluslararası kuruluş, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin verilmemesini isteyerek, Türk yetkililer tarafından olası tehditlere karşı uyarıldıklarını söyledi.

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI UYARDI

Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'in yurttaşlarının potansiyel saldırılar nedeniyle önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye ve özellikle Ankara'ya seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, “Güvenlik birimlerinden gelen bilgilere göre önümüzdeki birkaç hafta içinde terör saldırılarının beklenebileceği ve bu durumda bu bilgilerin Türkiye'nin başkenti Ankara'ya atıfta bulunduğu konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Ivica Dacic yaptığı açıklamada, teröristlerin karşı saldırı potansiyeli nedeniyle alışveriş merkezleri, otobüs terminalleri ve havaalanlarındaki risklere dikkat çekti.

Dacic, “Vatandaşlarımız metro, otobüs ve tren istasyonları gibi kalabalık alanlardan uzak dursunlar” ifadesinde bulundu.

Dacic ayrıca, Türk güvenlik birimlerinden gelen bilgilere göre önümüzdeki birkaç hafta içinde terör saldırılarının beklenebileceğini belirtirken, olası saldırıların Türkiye'nin diğer bölgeleri için de geçerli olabileceğini ve Sırp vatandaşlarının acil bir ihtiyaçları olmadığı sürece seyahat etmekten kaçınmalarını vurguladı.

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları uyarılar hakkında yorum yapmayı reddetti.