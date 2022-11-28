İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 25'e yükseldi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin şüpheliler Ahlam Albashir ve Bilal Hassan’ın Antakya’da konaklamasını sağlayan şüpheli Muhab A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25’e yükseldi.
Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü bombalı terör saldırısında ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 24’e yükselmişti. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler Ahlam Albashir ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın sınırı geçmelerinin ardından bir süre Antakya’da konaklamalarını sağladığı tespit edilen Muhab A.'nın Hatay'da yakalandığı öğrenildi.
İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A., emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25’e yükseldi.
BULGARİSTAN'DA TUTUKLANANLARIN İFADELERİNİN ALINMASI İSTENDİ
Öte yandan soruşturma çerçevesinde Bulgaristan'da yakalanan 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap uyruklu şüphelinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için Bulgaristan adli makamlarına yazı yazıldığı öğrenildi.
Firari şüpheli Bilal Hassan’ın kardeşi Ahmed E.M. ise 25 Kasım Cuma günü İstanbul'da yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ahmed E.M.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
- Yabancı maddelerin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı
- Erdoğan'a 'darbeci' dediler