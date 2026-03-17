Reuters: İran ateşkes çağrılarını geri çevirdi

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ile gerilimi düşürmeye yönelik önerileri ve ateşkes çağrılarını reddettiği öne sürüldü.

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran’a iki aracı ülke üzerinden iletilen tekliflerin kabul edilmediğini belirtti.

İsmini vermek istemeyen yetkiliye göre Hamaney, dış politika konulu ilk toplantısında ABD ve İsrail’e karşı sert bir tutum sergiledi.

Yetkili, Hamaney’in “ABD ve İsrail diz çökmeli, yenilgiyi kabul etmeli ve tazminat ödemeli; barış için doğru zaman değil” ifadelerini kullandığını aktardı.

Toplantıya Hamaney’in bizzat katılıp katılmadığı ise netlik kazanmadı.

Açıklamalar, İran’ın mevcut çatışma sürecinde geri adım atmaya niyetli olmadığını gösteren yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Reuters’a konuşan üç kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Ortadoğu’daki müttefiklerinin İran savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerini geri çevirdi.

Bu durum, taraflar arasında diplomatik çözüm ihtimalinin kısa vadede zayıf olduğuna işaret ediyor.

Karşılıklı sert açıklamalar ve diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması, bölgedeki çatışmanın daha uzun sürebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.