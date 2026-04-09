İsrail ordusu 'Hizbullah lideri Kasım'ı öldürdük' dedi... Habere düzeltme geldi!

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşından bu yana Hizbullah’ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla çok sayıda suikast ve hava saldırısı gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda sivil yerleşimler de yoğun bir şekilde hedef alınırken, sivil kayıpların artan sayısı uluslararası toplumun tepkisini çekti.

2024 yılında, ABD destekli bir ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail, Hizbullah’ın yeniden silahlandığını öne sürerek Lübnan’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü.

Son olarak 8 Nisan'da başlayan ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapan İsrail ordusu, Kasım'ın kendisinin değil, yeğeninin öldürüldüğü bilgisini geçti.

BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kasım’ın ölmesi halinde bunun hem Hizbullah hem de İran açısından tansiyonu artıracak bir gelişme olacağı değerlendiriliyor.

Hizbullah, 2 Mart’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarının başlamasından iki gün sonra bölgedeki savaşa İran’ın yanında dahil olmuştu.

Örgüt, savaşın ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İsrail’i hedef almış, İsrail ise buna sert karşılık vereceğini açıklamıştı. O tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hizbullah, ateşkesi uzatmayı amaçlayan ABD önerisi kapsamında silahsızlanmayı reddetmişti. Naim Kasım da İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı bir savaş başlatması halinde ülkeye füze saldırıları düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.

LİDERLİK DEĞİŞİMİ

İsrail, 2024 yılında Hizbullah’ın uzun yıllar liderliğini yapan Hasan Nasrallah’ı Beyrut’un güneyinde düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü. Bu saldırı, Hizbullah’ın Hamas’a destek amacıyla sınır hattından İsrail’e ateş açmasıyla başlayan çatışmaların en kritik dönüm noktalarından biri olmuştu.

Nasrallah’ın ölümünden bir ay sonra, örgütte 30 yılı aşkın süredir üst düzey görevlerde bulunan Naim Kasım yeni lider olarak atandı.

Hizbullah, 1982 yılında Lübnan’daki Şii militanlar tarafından, İran Devrim Muhafızları’nın desteğiyle, İsrail’in güney Lübnan’daki işgaline karşı mücadele etmek amacıyla kuruldu.