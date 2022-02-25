25 Şubat 2022 Cuma, 11:30

Reuters, Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'i yazdı: Türkiye'nin gayri resmi görüşmeleri bir yere varmadı.

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, Karadeniz'deki mevcut güvenlik durumu Reuters analizine konu oldu. Analizde, "Türkiye, bir NATO müttefiki olarak yükümlülüklerini dengelemeli" denildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'nın da kıyısının bulunduğu Karadeniz'de NATO güçlerinin Rusya karşısındaki etkisizliğine dikkat çeken bir haber/analiz yayımladı.

Analizde Reuters'a konuşan bazı diplomatlar, NATO'nun Karadeniz'e zaten bir devriye görevi kurmuş olması gerektiğini söyledi.

Üst düzey bir Batılı askeri yetkiliye göre, ABD savaş gemilerinin düzenli ziyaretlerine rağmen böyle bir varlığın olmaması, Moskova'nın askeri deniz tatbikatları yürütürken, Rusya'nın Romanya ve Bulgaristan kıyıları yakınlarındaki geniş alanları aylarca yasak ilan etmesine izin vermesine neden oldu.

Haberde, "NATO, üye ülke Türkiye'nin yardımına büyük ölçüde bağımlıdır. Karadeniz'e kıyısı olan diğer ittifak üyeleri; Bulgaristan ve Romanya'nın da sınırlı donanmaları var" denildi.

KONTROL TÜRKİYE'DE

1936 tarihli uluslararası Montrö Sözleşmesi'nden bahsedilen analizde, "Türkiye, Akdeniz ile Karadeniz arasındaki gemi geçişlerini kontrol ediyor. İngiltere ve Fransa gibi kıyıdaş olmayan ülkelerden gelen gemilerin sadece 21 gün kalma izinleri var. Fransa'nın Karadeniz'de her yıl yaklaşık üç deniz tatbikatı gerçekleşiyor" ifadeleri kullanıldı.

"GAYRİ RESMİ GÖRÜŞMELER BİR YERE VARMADI"

Ancak Türkiye, Ankara'nın Moskova ile güçlü diplomatik bağlarını ve bir NATO müttefiki olarak yükümlülüklerini dengelemesi gerektiğinden bahsedilen analizde, şunlar kaydedildi:

"İki Türk hükümeti güvenlik kaynağına ve bir NATO büyükelçisine göre, NATO'da Ankara ile olası bir deniz güvenlik görevi hakkında son zamanlarda yapılan gayri resmi görüşmeler hiçbir yere varmadı."

Türkiye Savunma Bakanlığı 10 Şubat'ta Reuters'a verdiği demeçte ise "NATO daha önce Karadeniz'de bir güvenlik misyonu olasılığı hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı" demişti.