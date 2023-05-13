Reuters: 'Türkiye oy verirken riskler yüksek'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:39

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:42

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminin oy verme sürecinin başlamasına 24 saatten az bir süre kaldı. İngiliz haber ajansı Reuters, yayınladığı podcastte, "50 binden fazla kişinin depremde öldüğü ve enflasyonun yükselmeye devam ettiği Türkiye'de, Erdoğan 20 yıllık iktidarına karşı en büyük meydan okumayla karşı karşıya" dedi.

"NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahip olan, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutan ve hangi ülkelerin ittifaka katılabileceğine karar veren bu ülkeye kim liderlik edecek?" ifadesini kullana Reuters, deprem sebebiyle 130 binden fazla kişinin ikametgah yerini değiştirdiği ve depremzedelerin büyük çoğunluğunun deprem bölgelerine geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Reuters İstanbul muhabiri Jonathan Spicer, Antakya'yı "hayalet kent" olarak tanımladı. Armutlu muhtarı Cüneyt Öfkeli ile konuşan Spicer, yetkililerin çadırlarda oy pusularını denetlediğini belirtirken "Buradaki insanlar, seçimlerin büyük bir değişim yaratacağına dair çok az umut besliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun anketlere göre yüzde 5 önde olduğunu ifade eden Reuters, enflasyona değinerek "Türk halkı için temel ihtiyaçlarını karşılamak zorlaşmış durumda. Ortalama bir araba satın almak ya da ev kiralamak hayal" ifadesinde bulundu. Spicer, "Erdoğan'ın ekonomiyi ele alış biçimi bu seçimi kaybettiriyor" yorumunda bulunurken ayrıca Kılıçdaroğlu için "geçmişten gelen bir yolsuzluk savaşçısı" benzetmesi yaptı.

"ABD VE AB YAKINDAN TAKİP EDECEK"

Türkiye'nin, Ukrayna savaşı sırasında Rusya ile iletişim kanallarının açık tutulmasında da kritik bir rol oynadığını belirten Reuters, Avrupa güvenlik ve diplomasi muhabiri Andrew Gray'in değerlendirmelerine de yer verdi.

Gray, Washington ve Brüksel'in seçimleri yakından takip edeceğini söyledi ve ekledi:

"Kazananlar adayların ilk karşılaşacağı soru, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı üzerindeki engelini kaldırıp kaldırmayacağı olacak"

Erdoğan'ın bir dönem daha kazanması halinde ne olacağının belirsiz olduğunu belirten Gray, "Bazı diplomatlar Erdoğan'ın bir dönem daha kazanarak güvende olduğunu ve pozisyonunu değiştirmeye ve İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermeye hazır olduğunu düşünüyor" dedi.

"Erdoğan, Vladimir Putin ile ciddi bir yakın ilişki geliştirdi" değerlendirmesinde bulunan Gray, Türkiye'nin Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı olduğunu aktardı ve "Moskova ile radikal bir kopuştan ziyade kademeli bir değişim bekleyeceklerini düşünüyorum" sözlerini ifadesini ekledi.