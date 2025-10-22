Reuters: Türkiye, savaş uçağı alımında Batı ile masada

Reuters’ın aktardığına göre Türkiye, bölgedeki askeri dengede geri kalmamak amacıyla Avrupa ülkeleri ve ABD ile gelişmiş savaş uçaklarının tedariki konusunda yoğun temas yürütüyor.

Kaynaklar, Ankara’nın öncelikle 40 Eurofighter Typhoon uçağı için temmuz ayında imzalanan ön mutabakatı ilerletmek istediğini, ardından da ABD yapımı F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Habere göre Türkiye’nin hava gücünü güçlendirme hamlesi, özellikle son bir yılda İsrail’in İran, Suriye, Lübnan ve Katar’a yönelik hava saldırılarının ardından ivme kazandı.

İsrail’in, ABD’den temin ettiği F-15, F-16 ve F-35 filosuyla bölgede üstünlük kurması Ankara’da güvenlik endişelerini artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze ve çevresine yönelik saldırılarını sık sık sert ifadelerle eleştirirken, iki ülke arasındaki ilişkiler son yılların en gergin dönemine girdi.

EUROFIGHTER ANLAŞMASI: İLK TESLİMATLAR KATAR VE UMMAN'DAN

Reuters’a konuşan diplomatik kaynaklara göre Türkiye, İngiltere ve diğer Avrupa ortaklarıyla yaptığı görüşmelerde Eurofighter Typhoon alımı konusunda ilerleme kaydetti.

Plan, Türkiye’nin acil ihtiyacını karşılamak üzere Katar ve Umman’ın elindeki 12 ikinci el jetin kısa sürede teslim edilmesini öngörüyor.

Bunu, Britanya, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından onaylanacak 28 yeni uçağın siparişi izleyecek.

Erdoğan’ın bu hafta Katar ve Umman ziyaretlerinde jet sayısı, fiyatlandırma ve teslim takvimini gündeme getireceği belirtildi.

İngiltere hükümet sözcüsü, temmuzda imzalanan mutabakatın “çok milyar sterlinlik bir siparişin önünü açtığını” ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise geçtiğimiz hafta Ankara’daki temaslarının ardından, “Anlaşma bu yıl içinde tamamlanabilir” dedi.

CAATSA YAPTIRIMLARI F-35 SÜRECİNİ ZORLUYOR

Reuters’ın haberine göre, Ankara’nın F-35 alımı konusundaki hedefi daha karmaşık bir süreçten geçiyor.

Türkiye, 2020 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından ABD’nin CAATSA yaptırımları kapsamına alınmış ve F-35 programından çıkarılmıştı.

Erdoğan’ın geçen ay Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden somut bir sonuç çıkmadı.

Ancak Ankara, iki liderin kişisel ilişkilerini ve Türkiye’nin Trump’ın Gazze ateşkesi planında oynadığı rolü değerlendirerek, gelecekte başkanlık muafiyeti (presidential waiver) seçeneğini gündeme getirmeyi planlıyor.

AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Harun Armağan, Reuters’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CAATSA meselesinin çözülmesi gerekiyor. Bunun başkanlık muafiyetiyle mi yoksa Kongre kararıyla mı olacağı ABD’nin inisiyatifinde. Ancak her iki taraf da bunu çözmek istiyor.”

YERLİ ALTERNATİF: KAAN PROJESİ

Reuters, Türkiye’nin Batı kaynaklı silah tedarikinde yaşadığı zorlukların ardından kendi beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ı geliştirme sürecine hız verdiğini de aktardı.

Yetkililer, KAAN’ın tam operasyonel hale gelmesinin yıllar sürebileceğini, bu nedenle ara dönemde Eurofighter ve modernize F-16’ların Türkiye’nin hava kuvvetleri omurgasını oluşturacağını belirtiyor.

CHP Milletvekili ve emekli Hava Kuvvetleri Tuğgeneral Yanki Bağcıoğlu, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Şu anda hava savunma sistemimiz istenen düzeyde değil. KAAN, Eurofighter ve F-16 projeleri hızlandırılmalı” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın haberinde, jet tedarik sürecinin yalnızca hava filosunu yenilemekle sınırlı olmadığı; Türkiye’nin aynı zamanda ‘Steel Dome’ (Çelik Kubbe) projesiyle uzun menzilli füze savunmasını güçlendirmeyi planladığı belirtildi.