Gülben Ergen’den kendisini hedef alan Mustafa Destici'ye yanıt: ‘Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum’

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, BBP Başkanı Mustafa Destici‘nin kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Destici unutma ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım. Sen hayatında hiç Anaokulu açtın mı? Ben 60 tane açtım. Sen Rojin’in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi? Sen Ahmet Minguzi’nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, infaz yasasına baş kaldırıp, haksızlık karşısında haykırdın mı? Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla Bebeğin ölümünden haberdar mısın? Seni savcılık makamına şikayet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım. Adıyaman halkından da, benden de, toplum faydası ve çocukların okul öncesi eğitimi için çalışan derneğimden de özür dileyeceksin!"

Destici, Gülben Ergen’e Adıyaman’daki etkinliğinde halay çekerken başörtülü kadının elini tutmayıp, açık olan kadının elini tuttuğunu ileri sürmüş ve “Onunla halay çekiyor; bunlar bizden değil!” demişti.