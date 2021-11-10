Reuters'tan dolar/TL yorumu: Yabancı yatırımcı Türkiye'den çıkıyor

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:37

Dolar/TL 9.85 rekoruna yaklaşarak 9.84 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi cuma günü 94.634 ile bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini görmesinin ardından ABD enflasyon verisi öncesi 94 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Reuters haber ajansı, Türk Lirası'nda bugün sert yaşanan değer kaybıyla ilgili, "TL'nin dolar karşındaki günlük kaybı ise yüzde 1 ile benzer para birimlerinin açık ara ötesinde. Bankacılar ABD verisi öncesi azalan risk iştahının TL'de etkili olduğunu ancak para politikası ve enflasyon endişelerinin ise negatif ayrışmalardaki ana belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar" yorumunda bulundu.

'DÜNYANIN AKSİNE...'

"Enflasyon dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirgin yükseliyor" ifadesine yer verilen analizde şunlar kaydedildi:

"Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma ya da destekleri azaltma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde."

Reuters, "TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler" değerlendirmesine yer verdi.

SINIRLAMA GELİYOR

Bu makro ve para politikası bileşiminin kısa vadede enflasyonu daha da yükseltmesi beklenirken hükümet ise enflasyonun yurttaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları, vergi teşvikleri, doğalgaz, elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gidiyor.

Analizde, "Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Uzun yıllar reddedilen emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeler de gündeme alındı" ifadeleri kullanıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA İŞARET EDİLDİ

Birçok bankacının, "TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdiği" aktarıldı.

Analizde, "TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti. TCMB'nin bir sonraki faiz kararını önümüzdeki hafta alacağı" belirtildi.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Reuters, piyasalarda takip edilen bir diğer konunun ise yabancı yatırımcı eksikliği olduğunu belirtti. Analizde, "Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar" denildi.