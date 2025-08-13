Ringde yaralanan iki Japon boksör hayatını kaybetti

Japonya’da 2 Ağustos’ta aynı organizasyonda beyin kanaması geçiren iki boksör, ardı ardına yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari ve Hiromasa Urakawa, geçirdikleri ameliyatlara rağmen kurtarılamadı.

Tokyo’daki Korakuen Hall’de düzenlenen karşılaşmalarda Kotari, Yamato Hata ile yaptığı 12 rauntluk mücadelede berabere kaldı. Ancak maç sonrası beyin zarı altında kanama (subdural hematom) teşhisiyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi. Kotari, 9 Ağustos Cuma günü hayatını kaybetti.

Aynı gece ringe çıkan Urakawa ise Yoji Saito’ya nakavtla yenildi. O da aynı teşhisle ameliyat edildi ancak ertesi gün, 10 Ağustos Cumartesi yaşamını yitirdi.

Dünya Boks Konseyi (WBC), Kotari’nin ölümünü “onarılamaz bir kayıp” olarak tanımlayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ise Urakawa için yayınladığı mesajda, “Bu inanılmaz derecede zor zamanda ailesine, arkadaşlarına ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.

Bu yılın başında, 28 yaşındaki İrlandalı süper tüy siklet boksör John Cooney de ilk Celtic unvanı savunmasında aldığı darbeler sonrası beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirmişti.