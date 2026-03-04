Riyad’daki 'CIA istasyonu hedef alındı' iddiası

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği, dün İran bağlantılı olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi olmuştu.

Washington Post'un aktardığına göre, saldırıda elçilik kompleksinde bulunan CIA istasyonu da zarar gördü.

ABD ve Suudi Arabistan hükümetleri, elçilik kompleksine iki İHA’nın isabet ettiğini doğruladı. Ancak yetkililer, saldırının CIA’e ait istasyonu hedef aldığına dair ayrıntı paylaşmadı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kurum içi bir uyarısında saldırının elçilik binasının çatısının bir bölümünü çökerttiği ve binanın iç kısmında yoğun duman oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Uyarıda elçilikte “yapısal hasar” meydana geldiği ifade edilirken, elçilik personelinin güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde sığınarak beklemeye devam ettiği kaydedildi.

Saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, CIA personelinin yaralandığına dair bir bilgi bulunmadığı bildirildi.