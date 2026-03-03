Riyad’dan sonra Dubai: ABD Konsolosluğu yakınında patlama

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, ABD Konsolosluğu yakınlarında dumanların yükseldiği bildirildi.

İran tarafından gönderildiği değerlendirilen İHA'nın konsolosluk yakınında hasara yol açtığı belirtiliyor.

Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, diplomatik misyon çevresinde yoğun duman görüldüğünü aktardı.

Dubai Medya Ofisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Konsolosluğu yakınlarında yaşanan İHA saldırısı sonrası çıkan yangının yetkililer tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, acil durum ekiplerinin olay yerine hızla müdahale ettiği vurgulanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Daha önce Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’nin de saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Olayda hasar meydana geldiği ancak can kaybı olmadığı bildirildi.

Gelişmeler, İsrail ve ABD’nin cumartesi günü İran’a yönelik düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açtığı bildirilen saldırıların ardından geldi.