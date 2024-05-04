Riyad ve Washington arasında güvenlik denklemi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen salı günü Riyad’da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelmesi sonrası Suudi Arabistan ile ikili savunma antlaşmasını imzalamaya “çok yakın” olduklarını söyledi.
Antlaşma, Suudilerin gelişmiş silahlara sahip olmasının önünü açıyor ve Riyad’ın güvenliğini askeri açıdan taahhüt ediyor. Ayrıca Suudilerin daha önce yasak olan silahlara erişim sağlamasını, krallıkta Çin teknolojisinin sınırlandırılmasını ve ABD önderliğinde “sivil bir nükleer program” inşasını da içeriyor. Antlaşma kapsamında Suudi Arabistan’ın, eğer iki devletli çözüm kabul edilirse ve ateşkes sağlanıp Filistin devletine giden yol açılırsa İsrail’i tanıyacağı belirtiliyor.
Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli büyükelçi Uluç Özülker, İran ve Yemen ile?aralarındaki gerilim? dolayısıyla Suudi? Arabistan’ın bölge?özelinde kendisini riske açık hissettiğini kaydetti. Suudilerin “ABD’nin himayesine girmeyi’ kabul ettiğini” dile getiren Özülker, “Petrol zengini Suudi Arabistan’ın bulunduğu bölge itibarıyla bir güvenceye ihtiyacı var” dedi. Özülker, “İsrail-Hamas çatışmalarında İran da devreye girdi. Riyad’ın da kendini daha fazla kaygılı hissetmeye başladığı bir ortam doğdu. Suudiler, ABD’nin yanına aldığı ölçüde buradaki güvencesi artacaktır” diye konuştu. Özülker ayrıca “Washington ise İsrail’in Suudi Arabistan tarafından tanınması ve ilişkilerin geliştirilmesi talebinde bulunuyor” yorumunu yaptı.
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