Rıza Sarraf davasında yeni gelişme: Yeni bir gizli dosya daha eklendi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:08

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 2016 yılının mart ayından bu yana devam eden Rıza Sarraf davasının kayıtlarına 712 sıra numarasıyla geçen yeni bir gizli dosya daha eklendi. Davanın görülmeye başlamasından bu yana kayıtlara geçen gizli dosya sayısı 50’ye yaklaştı.

Davada, gizlilik kaydıyla dava dosyasında yer alan ilk iddianame gizlilik kaydı kaldırılarak açılmıştı. Eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı ve jürili duruşmaların başladığı 2017 yılında dava kayıtlarına 4 gizli dosya daha eklendi.

Rıza Sarraf’ın tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı 2018 yılında ise dava dosyasının kayıtlarına 17 yeni gizli dosya daha eklendi.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Halkbank’ın Sarraf davasında sanık olarak yargılanmaya başladığı 2019 yılında ise 10 gizli dosya dava kayıtlarına girdi. Halkbank davasının sürdüğü 2020 yılında da 11 ayrı gizli dosya dava kayıtlarında yer aldı. 2021 yılında Sarraf davasındaki gizli dosyaların sayısı en sonuncusu dün olmak üzere 8’e yükseldi.

DOSYALARDA NELER YER ALIYOR?

Geçtiğimiz kasım ayında Sarraf’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hâkimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıkmıştı. New York Güney Bölgesi Hâkimi Richard Berman’ın elektronik sistemde yayınladığı belgelere göre, 22 Ocak 2018, 17 Temmuz 2018 ve 5 Mayıs 2020’de gizlilik kaydıyla yayınlanan belgelere göre başvurusu kabul edilen Sarraf şartlı olarak kefaletle serbest bırakılmıştı. Gizli dosyaların açıklanmasıyla birlikte Sarraf’ın 3 yılı aşkın bir süredir serbest kaldığı ortaya çıkmış, neden üç yılı aşkın bir süredir kefaletle serbest bırakılmasının gizli kalması hukukçular tarafından eleştirilmişti.

VOA Türkçe’ye konuşan hukukçular, Sarraf davasındaki gizli dosyaların arasında yeni iddianameleri, yeni deliller, yeni tanık ifadeleri, üçüncü şahısların mahkemeye sunduğu dilekçeler, savunma ve savcılığın yazışmaları ve içeriğinin henüz kamuyla paylaşılması uygun görülmeyen belgeler olarak ifade ediyor. Hukukçular, dava dosyasında yer alan gizli dosyalarda yer alan belgelerin sadece bir sayfa olabileceği gibi yüzlerce sayfadan da oluşabileceğini belirtiyor.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Sarraf davasındaki bazı gizli dosyalar davanın başlangıcı olan 2016 yılından itibaren, gizlilik kararı kaldırılarak açılmaya başlandı ancak hala üzerinde gizlilik kaydı bulunan ve henüz açılmayan çok fazla sayıda dosya var. Sarraf davasında, farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtilmişti.

Hâkim Richard Berman, geçtiğimiz Kasım ayında savunma ve savcılığa gönderdiği mektupta, son gelişmeler çerçevesinde dava dosyasındaki bazı gizli belgeler için gizlilik kararının kaldırılmasına itirazlarının olup olmadığını sormuştu.

Berman’ın mektubuna taraflardan yanıt gelmiş, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, hâkim Berman’a yazdığı cevap mektubunda savunma ve savcılığın, hâkimin gerekli gördüğü şekilde son gelişmelerle ilgili dosyada üzerinde gizlilik kararı bulunan bazı belgelerin kamuya açılmasına bir itirazı olmadığı belirtmişti.