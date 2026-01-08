Rob Reiner'i öldürmekle suçlanıyordu: Nick Reiner'in avukatı davadan çekildi

Ünlü yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner’ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, tutuklu bulunduğu Los Angeles Hapishanesi’nde yargılanmayı bekliyor. Davada dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, Nick Reiner’ın savunmasını üstlenmesi beklenen ünlü avukat Alan Jackson davadan çekildi.

Savcılık, Nick Reiner hakkında anne ve babasını öldürdüğü iddiasıyla iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltileceğini açıklamıştı. Ancak Alan Jackson, dün mahkemeye çıkarılan Nick Reiner’ın davasından resmen çekildi. Jackson’ın yerine sanığın savunmasını bir kamu avukatının üstleneceği bildirildi.

Deadline’a konuşan Alan Jackson, davadan çekilme kararıyla ilgili olarak, “Çekilmekten başka bir seçeneğimiz olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Reiner ailesi ise New York Times’a yaptıkları açıklamada, hukuki sürece güvendiklerini belirterek dava hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını duyurdu. Nick Reiner’ın davasının 23 Şubat tarihine ertelendiği açıklandı.

Rob Reiner ve Michele Singer Reiner, 14 Aralık’ta Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunmuş, çiftin üç çocuğundan biri olan Nick Reiner ebeveynlerini öldürmekle suçlanmıştı. Nick Reiner’ın uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü de dava dosyasına yansıyan bilgiler arasında yer aldı.