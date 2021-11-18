Roma askerine ait 2 bin yıllık bir hançer bulundu

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:26

İsviçre'de bir amatör defineci, 2 bin yıl önce antik Roma ordusundaki bir askerin kullandığı hançeri buldu.

Lucas Schmid, 2018'de Graubünden Kantonu'ndaki Tiefencastel bölgesi yakınındaki bir alanda amatör defineci olarak taramalar yapıyordu.

2003'te bölge yakınında yapılan arkeolojik kazılarda, antik Roma ordusunun eskiden bölgede konuşlanmış olduğuna dair bulgular ortaya çıkarılmıştı.

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GÜMÜŞ VE BAKIR İŞLEMELİ BİR HANÇER BULMUŞTU

Uzmanlar bölgenin tamamen kontrol edildiğini ve kazılarda çıkan eşyaların toplandığını düşünüyordu. Fakat Schmid, metal detektörüyle yaptığı aramalarda 2019'da gümüş ve bakır işlemeli bir hançer bulmuştu.

O dönemde dişçilik fakültesinde öğrenci olan Schmid, detektörün sinyallerini takip ederek 30 santimetre uzunluğundaki hançeri topraktan kazarak çıkarmıştı.

Schmid, hançeri bulduktan sonra Graubünden Arkeoloji Hizmeti'ndeki (Archäologischen Dienst Graubünden -ADG) yetkililerle iletişime geçti.

Bunun üzerine ADG'den ve Basel Üniversitesi'nden arkeologlar eylülde 35 bin metrekarelik alanda yeniden araştırma yapmaya başladı.

PARÇALAR TESPİT EDİLDİ

Arkeologlar, kazılarda kalkan parçaları, madeni paralar, mızrak başları, demir sapan ve Romalı askerlerin giydiği sandaletlere ait parçalar tespit etti.

Basel Üniversitesi'nden kazılara katılan arkeolog Peter-Andrew Schwarz, bölgede Roma ordusuyla çatışan Retsiyalı askerlerin kullandığı kalkan, kılıç ve mızrak başları parçalarının da bulunduğunu söyledi.

Tarihçiler, bugünkü İsviçre, İtalya, Avusturya ve Almanya'nın yer aldığı bölgelerdeki dağlık alanlarda yaşayan farklı kabilelerden meydana gelen ve tarihsel kökenlerine dair fazla bilgi bulunmayan Retsiya halkının, Etrüsklerle veya Keltlerle ilişkili olduğunu düşünüyor.

ADG Direktörü Thomas Reitmaier, kazılarda bulunan eşyaların, MÖ.15'te İmparator Augustus'un Alpler'de düzenlediği seferlerde yapılan bir savaştan kalmış olabileceğini fakat bunun henüz ispatlanmadığını belirtti.

-Independent Türkçe