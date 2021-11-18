Roma askerine ait 2 bin yıllık bir hançer bulundu
Arkeolojik kazılarda Romalı bir asker tarafından kullanılan 2 bin yıllık hançer bulundu.
İsviçre'de bir amatör defineci, 2 bin yıl önce antik Roma ordusundaki bir askerin kullandığı hançeri buldu.
Lucas Schmid, 2018'de Graubünden Kantonu'ndaki Tiefencastel bölgesi yakınındaki bir alanda amatör defineci olarak taramalar yapıyordu.
2003'te bölge yakınında yapılan arkeolojik kazılarda, antik Roma ordusunun eskiden bölgede konuşlanmış olduğuna dair bulgular ortaya çıkarılmıştı.
Antik Roma kenti Pompeii'deki 2 bin yıllık fresk, lazer teknolojisiyle eski ihtişamına kavuştu
GÜMÜŞ VE BAKIR İŞLEMELİ BİR HANÇER BULMUŞTU
Uzmanlar bölgenin tamamen kontrol edildiğini ve kazılarda çıkan eşyaların toplandığını düşünüyordu. Fakat Schmid, metal detektörüyle yaptığı aramalarda 2019'da gümüş ve bakır işlemeli bir hançer bulmuştu.
O dönemde dişçilik fakültesinde öğrenci olan Schmid, detektörün sinyallerini takip ederek 30 santimetre uzunluğundaki hançeri topraktan kazarak çıkarmıştı.
Schmid, hançeri bulduktan sonra Graubünden Arkeoloji Hizmeti'ndeki (Archäologischen Dienst Graubünden -ADG) yetkililerle iletişime geçti.
Bunun üzerine ADG'den ve Basel Üniversitesi'nden arkeologlar eylülde 35 bin metrekarelik alanda yeniden araştırma yapmaya başladı.
PARÇALAR TESPİT EDİLDİ
Arkeologlar, kazılarda kalkan parçaları, madeni paralar, mızrak başları, demir sapan ve Romalı askerlerin giydiği sandaletlere ait parçalar tespit etti.
Basel Üniversitesi'nden kazılara katılan arkeolog Peter-Andrew Schwarz, bölgede Roma ordusuyla çatışan Retsiyalı askerlerin kullandığı kalkan, kılıç ve mızrak başları parçalarının da bulunduğunu söyledi.
Tarihçiler, bugünkü İsviçre, İtalya, Avusturya ve Almanya'nın yer aldığı bölgelerdeki dağlık alanlarda yaşayan farklı kabilelerden meydana gelen ve tarihsel kökenlerine dair fazla bilgi bulunmayan Retsiya halkının, Etrüsklerle veya Keltlerle ilişkili olduğunu düşünüyor.
ADG Direktörü Thomas Reitmaier, kazılarda bulunan eşyaların, MÖ.15'te İmparator Augustus'un Alpler'de düzenlediği seferlerde yapılan bir savaştan kalmış olabileceğini fakat bunun henüz ispatlanmadığını belirtti.
-Independent Türkçe
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi
- AKP kulisleri hareketlendi
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı