Romanya’da büyük skandal! Savunma bakanının CV'si sahte çıktı, kriz istifayı getirdi!

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, özgeçmişinde üniversite mezuniyetiyle ilgili yanlış bilgiler verdiğini kabul etmesinin ardından görevinden çekildi.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA YAPTI

Krizin fitilini, Romanya’nın önde gelen gazetelerinden Libertatea ateşledi. Gazetenin bu hafta yayımladığı araştırmada, bakanın özgeçmişinde yer alan mezuniyet tarihi ve üniversite bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ortaya kondu. Bunun üzerine Mosteanu, tartışmaların büyümesini beklemeden Facebook üzerinden bir açıklama yaparak geri adım attığını duyurdu.

‘RUS SALDIRISI ALTINDAYIZ’

Mosteanu paylaşımında, “Romanya ve Avrupa Rus saldırısı altında. Ulusal güvenliğimiz her ne pahasına olursa olsun korunmalı. Yıllar önce yaptığım hataların ve eğitimim hakkındaki tartışmaların dikkati ülkeyi yönetenlerin zorlu görevinden uzaklaştırmasını istemiyorum” sözleriyle istifasını gerekçelendirdi.

Beş aylık görev süresi son bulan Mosteanu için Başbakan Ilie Bolojan teşekkür mesajı yayınladı. Bolojan, savunma bakanlığının geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta tarafından yürütüleceğini açıkladı.