Romanya'da süpriz istifa: Ukrayna'yla ilgili sözleri tepki toplamıştı
Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili tepki toplayan sözlerinin ardından istifasını sundu.
Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili tepki çeken yorumlarının ardından istifa etti.
Vasile Dincu, istifasını Facebook hesabından duyurarak, "Bu sabah Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca'ya Milli Savunma Bakanı olarak istifamı sundum" diye yazdı.
Dincu, "Komuta zincirleri kararlarına, programlarına zarar vermemek ve bakanlık ile ordu için gerekli olan projeleri engellememek için görevden ayrılmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Vasile Dincu, savaşla ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis başta olmak üzere diğer iktidar milletvekilleri ve bakanların eleştirilerine maruz kalmıştı.
NE OLMUŞTU?
Dincu, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Batılı ülkelerin, Rusya ile müzakere etmesi gerektiğini savundu.
Dincu, Rusya'nın savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip olduğunu ve Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdi.
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