Romanya'dan Rusya'ya savaş göndermesi: Savaş istemiyoruz, ancak her türlü senaryoya hazırız

24 Eylül 2022 Cumartesi, 14:32

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna-Rusya savaşının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Klaus Iohannis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanımına yönelik ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Iohannis, Putin'in sözlerine yönelik "Bu sözleri şiddetle reddediyoruz. Ukrayna'ya saldıran Rusya dışında kimse savaş istemiyor. Avrupa'ya karşı az çok doğrudan bir nükleer savaş tehdidi olan yeni sözleri kabul edilemez" dedi.

'TEHDİTLER HAFİFE ALINMAMALI'

Iohannis, "Rusya tarafından gelen tehditleri hafife almamaları gerektiğini" savunarak, "Romanya, NATO'nun bir parçası olarak her türlü senaryoya hazır, ancak biz savaş istemiyoruz. İstediğimiz senaryo, Rusya'nın, Ukrayna'dan çekilmesi ve barış görüşmelerinin başlamasıdır" diye konuştu.

Iohannis, her iki ülkenin de "gerginliği azaltması" gerektiğini belirterek, mevut ortamın "çok gergin" olduğunu dile getirdi.

Iohannis ayrıca, "Romanya, NATO müttefikleri arasında Ukrayna ile en uzun sınırı olan özel bir konumda, ancak herhangi bir sorunla yüzleşmeye de hazırız" ifadelerini kullandı.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında ülkesinin, nükleer silahlar dahil tüm silahları kullanabileceğini söyledi.

Putin, "Toprak bütünlüğümüz bir tehdit ve tehlike ile karşı karşıya kalırsa, Rusya tüm imkanları kullanacaktır. Bu bir blöf değil!" dedi.