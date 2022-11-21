Rosatom'dan Türkiye açıklaması: Sinop konusunda çalışmalar devam ediyor
Rosatom, Türkiye'de Sinop'ta kurulması planlanan ikinci nükleer santralin teknik çalışmalarının hızla çözülmesini beklediklerini açıkladı.
Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom CEO'su Aleksii Likhachev, Rusya'nın Soçi kentinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Nükleer Enerji Forumu'nda (Atomexpo-2022) konuştu.
Aleksii Likhachev, Rosatom'un, Sinop'ta ikinci bir nükleer santral kurulma çalışmalarına ilişkin projenin hızlı bir şekilde çözülmesini beklediğini söyledi.
Likhachev, ikinci nükleer santrala ilişkin teknik detayların ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Likhachev, "Türkiye Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sinop santralinin Türk hükümetinin planları arasında olduğunu bize bildirdi. Bu projenin konfigürasyonunu, teknolojik şeklini ve ekonomik parametrelerini müzakere ediyoruz. Umarım tartışma yeterince hızlı ilerler" dedi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sinop'ta kurulması beklenen nükleer santral projesini görüştüğünü söyledi.
Erdoğan, “Sayın Putin'le Sinop'u da görüşmüştüm. Orada da inşallah dört türbin inşa edeceğiz ve Akkuyu kadar -belki daha fazla- oradan da elde edeceğiz. Bunları da elde ettiğimiz andan itibaren Türkiye'nin zaten enerjiyle ilgili bir sorunu kalmayacak” dedi.
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