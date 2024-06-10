Ruandalı muhalefet lideri Rwigara'ya ambargo: Seçimlere katılması yasaklandı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:12

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:12

Halk Kurtuluş Hareketi lideri Diane Rwigara, 2017 yılında da yasaklanmış olmasına rağmen, seçimler için geçen hafta adaylığını sundu. Ancak, seçim komisyonu tarafından açıklanan geçici aday listesinde ismi yer almadı.

Rwigara, "Harcadığım onca zaman, çalışma ve çabadan sonra, başkan adayları listesinde olmadığımı duymak beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Paul Kagame, neden aday olmama izin vermiyorsun?" dedi.

Seçim komisyonu, Kagame'nin gerektiği gibi sabıka kaydı beyanı vermediğini ve vatandaşlardan 600 destek imzası eşiğini karşılamadığını söyledi.

Diğer iki adaydan sadece Demokratik Yeşiller partisinden Frank Habineza ve bağımsız Philippe Mpayimana'nın Kagame'ye karşı yarışmasına izin verildi.

Nihai aday listesinin 15 Temmuz'da yapılacak başkanlık ve parlamento oylamalarından bir ay önce, 14 Haziran'da açıklanması gerekiyor.

Rwigara, başvurusu için destekçilerinin imzalarını taklit ettiği suçlamaları nedeniyle 2017'de seçimden men edilmişti. Sahtecilik ve isyana teşvikle suçlanan Rwigara tutuklanarak bir yıldan fazla bir süre hapiste tutuldu.

Ruanda'nın 1994 soykırımından bu yana fiili yöneticisi ve 2000 yılından bu yana cumhurbaşkanı olan Kagame, oyların %90'ından fazlasını alarak üç seçim kazandı ve Temmuz ayında da zafer kazanması bekleniyor.