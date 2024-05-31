Ruanda’yla turizm anlaşmasına tepki

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

Anlaşma tarafları turizm eğitimi alanında bilgi alışverişinde bulunarak mesleki turizm eğitimi konusunda uzman kişilerin deneyimlerinden yararlanacak ve iş birliği yapacak.

Öte yandan nisan ayında İngiltere Hükümeti’nin yasadışı yollarla giren bazı sığınmacıların Ruanda’ya gönderilmesi için yürüteceği plan, ülke içerisinde tartışmalara sebep olmuştu.

‘GÖÇMENLER NE OLACAK?’

Anlaşmanın yürürlüğe girişinin; İngiltere’nin, yasa dışı sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planının onaylanması ile aynı zamana denk geldiğine işaret eden CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir şunları söyledi:

“Ruanda’dan turizm eğitimi adı altında bu göçmenlerin ülkemize gönderilmesi olasılığı tartışılmakta olup gerçekliği var mıdır? Bu ve benzeri soruların bakanlık tarafından kamuoyunu bilgilendirici nitelikte açıklanması; hem bakanlığın amacının daha net anlaşılması hem de özellikle göçmenler konusunda hassasiyetin giderilmesi açısından önemlidir.”



