Rubio’dan Münih’te sert mesajlar: “Zayıf ortaklar istemiyoruz!”

Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rubio, ABD ile Avrupa’nın ortak bir tarihe sahip olduğunu belirterek iki tarafın geçmişte pek çok zorluğun üstesinden birlikte geldiğini söyledi.

“Amerika ile Avrupa’nın kaderi ortaktır” diyen Rubio, ülkesinin Avrupa ile bağlarının güçlü olduğunu ve bu ilişkinin stratejik önem taşıdığını ifade etti.

"ZAYIF ORTAKLAR İSTEMİYORUZ"

Rubio, “ABD’nin Batı’nın çökmesinde hiçbir çıkarı yok” diyerek Washington’un güçlü müttefikler arzuladığını belirtti.

ABD’nin tarihsel kökenlerine atıfta bulunan Rubio, “Biz Avrupa’nın çocuklarıyız. Amerika’daki ilk yerleşimler Britanya tarafından kuruldu, kıtamız İspanya tarafından keşfedildi. Coğrafi olarak uzak olsak da her zaman Avrupa’nın evlatları olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.

Ancak güçlü bir mesaj da verdi: “Zayıf ortaklar istemiyoruz.”

KÜRESEL ÇATIŞMA RİSKİ

Rubio, dünyada yeni bir küresel felaket ihtimaline dikkat çekerek, “Tarihte hiç olmadığı kadar yeni bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.

Askeri kapasitenin artırılmasından önce bu kapasitenin hangi amaçla kullanılacağının netleştirilmesi gerektiğini söyleyen Rubio, ABD ile Avrupa’nın ortak değerlerinin savunulmasının önemine işaret etti.

Rubio, Birleşmiş Milletler’in (BM) “dünyada iyilik için bir araç olma potansiyeline sahip olduğunu” belirtse de, mevcut durumda en acil küresel krizlere çözüm üretemediğini savundu. Özellikle Gazze savaşına atıfla, BM’nin bir çözüm bulamadığını söyledi.

Ayrıca sınır güvenliği, göç ve yapay zekâ gibi başlıkların da acilen ele alınması gereken konular arasında yer aldığını kaydetti.

AVRUPA'DA BÖLÜNME

Rubio’nun açıklamaları, Avrupa ülkeleri arasında ABD ile ilişkiler konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğü bir dönemde geldi. Bazı Avrupa başkentleri, Başkan Donald Trump’ın politikalarının; gümrük tarifelerinden Grönland tartışmalarına, Rusya politikasından NATO içindeki savunma harcamalarına kadar birçok alanda transatlantik ilişkilerde gerilimi artırdığını düşünüyor.

Rubio’nun daha uzlaşmacı bir ton taşıyan mesajı, geçen yıl aynı konferansta ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Avrupa’daki bazı müttefiklere yönelik sert eleştirilerinin ardından geldi.