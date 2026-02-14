AKP Ankara İl Başkanı'ndan canlı yayında 'AKP' müdahalesi: 'Ben size İSO diyor muyum?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.02.2026 09:56:00
AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı canlı yayın programında partisinin adını 'AKP' olarak telaffuz eden gazeteci İsmail Dükel’e müdahale etti.

Özcan, TV100'de katıldığı tartışma programında, Dükel'in konuşması sırasında araya girerek 'AKP' kısaltmasını düzeltmesini istedi.

Dükel'e "Ben size İSO diyor muyum?" diye tepki gösteren Özcan, "Ben sıkıntı duyuyorum. Resmi kayıtlı ismimiz AK Parti'dir" dedi.

Dükel de bu tepki üzerine "Adalet ve Kalkınma Partisi olarak devam edelim o zaman" yanıtı verdi.

