Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan güvenli bölgeleri sıraladı: 'Deprem olmayan bir yerde yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin'

Türkiye'de önlemlerin ve politikaların yetersizliği nedeniyle deprem can almaya devam ederken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"TÜRKİYE'DE KALACAKSANIZ..."
Avrupa deprem haritalarını analiz ederek, riskin en düşük ülkeleri sıralayan Ercan, şunları kaydetti:
"Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna.
Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya."