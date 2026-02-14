Cumhuriyet Gazetesi Logo
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan güvenli bölgeleri sıraladı: 'Deprem olmayan bir yerde yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremden kaçmak isteyenler için Avrupa ve Türkiye'deki bölgeleri tek tek sıraladı. Ercan'ın açıkladığı listede İskandinav ülkeleri öne çıkarken; Türkiye’de ise Karadeniz kıyıları, Mardin, Batman, Siirt ve Alanya'nın daha güvenli bölgeler arasında olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de önlemlerin ve politikaların yetersizliği nedeniyle deprem can almaya devam ederken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'DE KALACAKSANIZ..."

 Avrupa deprem haritalarını analiz ederek, riskin en düşük ülkeleri sıralayan Ercan, şunları kaydetti:

"Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna.

Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya."

